România face un nou pas în direcția digitalizării administrației publice. Metaminds – Trencadis Corp i-a fost atribuit acordul-cadru pentru furnizarea de „Soluții și produse TIC Cloud intern”, un proiect de peste 427 de milioane de lei, finanțat prin PNRR, care va sta la baza Cloudului Guvernamental al României.

Scopul este, pe scurt, construirea unei infrastructuri IT moderne, sigure și interconectate, care să unească toate instituțiile publice într-un ecosistem digital comun. Cloudul va deveni, practic, coloana vertebrală a transformării digitale a statului român, scrie Connect.

Un pas pentru administrația digitală

Potrivit contractului, Metaminds va asigura integrarea tehnică a soluțiilor de tip IaaS și PaaS, precum și livrarea echipamentelor de procesare, stocare și backup. Compania va gestiona și instruirea personalului IT care va opera infrastructura cloud.

„Este un proiect-cheie pentru digitalizarea administrației publice și pentru respectarea jaloanelor PNRR care aduc României peste 500 de milioane de euro în această componentă”, a declarat Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds.

Cloudul Guvernamental va fi găzduit în patru centre de date, la București, Brașov, Sibiu și Timiș, și va integra tehnologii avansate de securitate, automatizare și management inteligent al resurselor digitale.

