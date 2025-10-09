România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 21:01
339 citiri
România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
FOTO Pixabay

România face un nou pas în direcția digitalizării administrației publice. Metaminds – Trencadis Corp i-a fost atribuit acordul-cadru pentru furnizarea de „Soluții și produse TIC Cloud intern”, un proiect de peste 427 de milioane de lei, finanțat prin PNRR, care va sta la baza Cloudului Guvernamental al României.

Scopul este, pe scurt, construirea unei infrastructuri IT moderne, sigure și interconectate, care să unească toate instituțiile publice într-un ecosistem digital comun. Cloudul va deveni, practic, coloana vertebrală a transformării digitale a statului român, scrie Connect.

Un pas pentru administrația digitală

Potrivit contractului, Metaminds va asigura integrarea tehnică a soluțiilor de tip IaaS și PaaS, precum și livrarea echipamentelor de procesare, stocare și backup. Compania va gestiona și instruirea personalului IT care va opera infrastructura cloud.

„Este un proiect-cheie pentru digitalizarea administrației publice și pentru respectarea jaloanelor PNRR care aduc României peste 500 de milioane de euro în această componentă”, a declarat Ovidiu Ghiman, CEO Metaminds.

Cloudul Guvernamental va fi găzduit în patru centre de date, la București, Brașov, Sibiu și Timiș, și va integra tehnologii avansate de securitate, automatizare și management inteligent al resurselor digitale.

Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
Germania face un pas decisiv în lupta cu utilizarea abuzivă a dronelor. Un nou proiect de lege, aflat în faza finală de aprobare, va permite forțelor de poliție să neutralizeze drone...
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
Samsung se pregătește să aducă pe laptopuri o funcție pe care până acum o oferea doar telefoanelor sale premium: localizarea offline. Noile modele de laptopuri din portofoliul companiei vor...
#tehnologie, #Romania, #digitalizare , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmeaza dupa capacul care nu se poate desprinde
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Si-au aflat pedeapsa, dupa ce au fost prinse ca au furat din aeroport

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România accelerează digitalizarea statului. Se va construi infrastructura Cloudului Guvernamental, proiect de 427 milioane lei
  2. Germania autorizează poliția să doboare drone. Lege nouă pentru combaterea amenințărilor aeriene și a atacurilor cibernetice
  3. Samsung pregătește laptopuri care pot fi localizate și blocate chiar și fără internet. Cum devine funcția posibilă
  4. Primele detalii despre iPhone 17e. Apple pregătește noul model de buget
  5. Vulnerabilitate gravă descoperită în Gemini. AI-ul Google poate fi manipulat cu mesaje invizibile, dar compania refuză să intervină
  6. Ministerul Finanțelor s-a împrumutat, din nou, peste un miliard de lei de la bănci. O mare parte din împrumuturile în creștere este necesară pentru plata datoriilor
  7. Pi Network vs XYZVerse: Care token de comunitate va conduce valul de meme & sport din 2025?
  8. WhatsApp pentru iOS primește un nou look: designul Liquid Glass aduce o interfață fresh în aplicație
  9. "România nu este într-o criză economică". Anunț surprinzător al ministrului Fondurilor Europene. Resursele enorme care ne pot trece peste această perioadă dificilă
  10. Pariu de miliarde de dolari că inteligența artificială va duce la săptămâna de lucru de trei zile. „Oamenii vor avea mai mult timp liber”