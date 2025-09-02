La centrul ELI-NP de la Măgurele, cel mai puternic laser din lume a fost folosit pentru o realizare spectaculoasă. Mai exact, generarea unor fotoni gamma cu energii record, etapă crucială în încercarea de a transforma lumina în materie. Experimentul arată faptul că infrastructura românească poate concura la cel mai înalt nivel cu marile laboratoare internaționale.

Cum s-a ajuns aici

Cercetătorii au reușit să accelereze electroni până la 5 GeV printr-o tehnică revoluționară, Laser Plasma Acceleration (LPA), mult peste nivelul de 1,6 GeV atins anterior în Franța. Apoi, acești electroni ultrarapizi au fost puși să interacționeze cu fascicule laser extrem de intense, proces cunoscut drept Compton nelinear sau Compton invers.

Rezultatul? Fotonii gamma de energie foarte înaltă, pas necesar pentru următorul obiectiv: producerea perechilor electron–pozitron, adică materie pură, conform Contributors.

Ținta finală a acestei direcții de cercetare este și mai ambițioasă. Este vorba despre coliziuni directe între două fascicule de lumină, fără intermediari, din care să rezulte particule materiale. Acest fenomen, numit scattering lumină-lumină pur, a fost până acum doar o predicție teoretică a electrodinamicii cuantice, dar experimentele de la Măgurele arată că suntem mai aproape ca oricând de a-l observa.

