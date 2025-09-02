România intră în istorie. Cum s-a realizat la Măgurele un pas decisiv spre transformarea luminii în materie

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 12:42
384 citiri
România intră în istorie. Cum s-a realizat la Măgurele un pas decisiv spre transformarea luminii în materie
FOTO Captura TVR

La centrul ELI-NP de la Măgurele, cel mai puternic laser din lume a fost folosit pentru o realizare spectaculoasă. Mai exact, generarea unor fotoni gamma cu energii record, etapă crucială în încercarea de a transforma lumina în materie. Experimentul arată faptul că infrastructura românească poate concura la cel mai înalt nivel cu marile laboratoare internaționale.

Cum s-a ajuns aici

Cercetătorii au reușit să accelereze electroni până la 5 GeV printr-o tehnică revoluționară, Laser Plasma Acceleration (LPA), mult peste nivelul de 1,6 GeV atins anterior în Franța. Apoi, acești electroni ultrarapizi au fost puși să interacționeze cu fascicule laser extrem de intense, proces cunoscut drept Compton nelinear sau Compton invers.

Rezultatul? Fotonii gamma de energie foarte înaltă, pas necesar pentru următorul obiectiv: producerea perechilor electron–pozitron, adică materie pură, conform Contributors.

Ținta finală a acestei direcții de cercetare este și mai ambițioasă. Este vorba despre coliziuni directe între două fascicule de lumină, fără intermediari, din care să rezulte particule materiale. Acest fenomen, numit scattering lumină-lumină pur, a fost până acum doar o predicție teoretică a electrodinamicii cuantice, dar experimentele de la Măgurele arată că suntem mai aproape ca oricând de a-l observa.

ChatGPT, acuzat că raportează utilizatorii direct la poliție. Ce a recunoscut OpenAI despre conversațiile private
ChatGPT, acuzat că raportează utilizatorii direct la poliție. Ce a recunoscut OpenAI despre conversațiile private
OpenAI a confirmat oficial că monitorizează discuțiile purtate prin ChatGPT și, în anumite cazuri, le transmite forțelor de ordine. Dezvăluirea a fost făcută într-o postare pe blogul...
Mesaj european pentru România: Atrageți banii din SAFE
Mesaj european pentru România: Atrageți banii din SAFE
Un hub de securitate la Marea Neagră este unul din obiectivele Uniunii Europene. Șefa Comisiei a vizitat flancul estic al UE, într-un turneu încheiat azi la Constanța. A avut și un mesaj...
#tehnologie, #stiinta, #Romania , #stiinta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Jucatorii au spus ca nu au mai vazut asa ceva!" De ce ar fi fost dat afara Mircea Rednic de la Standard Liege
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
E gata! Se face transferul lui Ianis Hagi: "E asteptat in curand sa semneze!"

Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Primul aeroport din România care elimină restricțiile de lichide în bagajul de mână. Pasagerii vor putea urca la bord și cu sticle de 2 litri
  2. Cutremur în România, marți dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
  3. Au uitat să șteargă dovezile și s-au dat de gol că îi ajută pe ruși. Ce au găsit ucrainenii într-o dronă doborâtă VIDEO
  4. România intră în istorie. Cum s-a realizat la Măgurele un pas decisiv spre transformarea luminii în materie
  5. Apartamentul mai mic decât o celulă de închisoare. „Acestea sunt practic IMPOSIBIL de obținut. La fel de bine ai cumpăra un bilet la loto” VIDEO
  6. Femeie de 57 de ani, bătută și apoi călcată cu mașina de amant. Agresorul a fugit de la locul accidentului
  7. Româncă jefuită la all-inclusive: ”Au luat din geamantanul închis cu lacăt. Se fură puțin și de la mai mulți”
  8. De ce intensifică Rusia Kremlinul campania de propagandă în Occident. „Câștigurile teritoriale rămân disproporționat de limitate și lente”
  9. CTP reacționează la explicațiile premierului Bolojan despre tăierile din administrația locală: ”Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi”
  10. Marian Vanghelie, noi declarații despre conflictul cu fosta sa parteneră. „Eu o și urmăresc cu mașina, nu e nimic nou”