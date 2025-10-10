România inovează în securitate globală! Robotul ARGUS, creat la Suceava, poate detecta simultan amenințări fizice și cibernetice

România inovează în securitate globală! Robotul ARGUS, creat la Suceava, poate detecta simultan amenințări fizice și cibernetice
FOTO Argus

România intră oficial pe harta mondială a inovației în securitate. O echipă de ingineri de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a creat primul robot autonom capabil să identifice în timp real atât amenințările digitale cât și cele fizice.

Proiectul, numit ARGUS, acronim pentru Autonomous Robotic Guard System, este considerat o premieră mondială, iar specialiștii spun că ar putea redefini protecția infrastructurilor critice și a mediilor industriale.

O soluție la atacurile hibride ale erei moderne

Ideea a apărut într-un context tensionat: în septembrie, un atac cibernetic major a blocat producția Jaguar Land Rover, expunând o realitate periculoasă — vulnerabilitatea sistemelor în care securitatea fizică și cea IT nu comunică eficient. Inginerii români au plecat exact de la această problemă: cum să creeze un sistem care să „vadă” simultan lumea fizică și rețeaua digitală.

Rezultatul este un robot autonom pe patru roți, dotat cu un arsenal impresionant de senzori și algoritmi AI. ARGUS poate patrula o clădire, o fabrică sau un centru de date, analizând atât mediul înconjurător, cât și activitatea din rețeaua internă.

Echipat cu camere RGB și infraroșu, senzori LiDAR, microfoane direcționale, detectoare de mișcare și analiză acustică, robotul recunoaște comportamente suspecte, identifică persoane, arme și chiar anomalii în traficul de date.

Ceea ce face sistemul unic este integrarea completă a celor două domenii de securitate. Dacă robotul observă o mișcare neobișnuită — de exemplu, un angajat care intră într-o zonă restricționată —, acesta verifică instantaneu dacă în același timp are loc o activitate suspectă în rețea, cum ar fi conectarea unui stick USB necunoscut sau o tentativă de acces la servere.

În funcție de nivelul de risc, ARGUS poate trimite alerte, bloca accesul sau interveni direct asupra conexiunilor digitale compromise. Echipa condusă de Edi Marian Timofte, împreună cu Mihai Dimian, Alin Dan Potorac, Doru Balan, Daniel-Florin Hrițcan, Marcel Pușcașu și Ovidiu Chiraș, a lucrat peste un an la dezvoltarea sistemului.

