România înregistrează cea mai mică rată de consimțământ complet pentru cookie-uri dintre cele 16 țări europene cu volume mari de trafic analizate într-un studiu recent. Doar 50,7% dintre evenimentele online măsurate au fost asociate cu acceptarea tuturor categoriilor de cookie-uri, în timp ce în alte state europene procentul depășește 90%.

Datele provin dintr-un raport publicat de TAGGRS, o companie specializată în soluții de colectare și gestionare a datelor pentru site-uri. Cercetarea a analizat 17,4 miliarde de evenimente Google Analytics 4 înregistrate în primele nouă luni ale anului 2026, provenite din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

La nivelul întregului eșantion european, rata consimțământului complet a scăzut de la 71,3% în ianuarie la 65,2% în septembrie, scrie Go4IT.

Totuși, rezultatele nu arată neapărat că utilizatorii au început să respingă mai des cookie-urile. O parte importantă a scăderii este explicată prin probleme tehnice și prin situațiile în care vizitatorii nu își exprimă nicio opțiune.

De ce România apare pe ultimul loc în clasamentul analizat

În cazul României, doar 50,7% dintre evenimentele măsurate au avut consimțământ complet. În același timp, 29,3% au fost asociate unui refuz implicit, ceea ce înseamnă că nu a fost înregistrată o acceptare explicită.

Prin comparație, Lituania a înregistrat o rată de consimțământ complet de 96,3%, cea mai mare dintre cele 16 piețe europene cu volume importante de evenimente incluse în această comparație.

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Potrivit TAGGRS, lipsa unui consimțământ înregistrat poate avea mai multe explicații. Unele bannere pentru cookie-uri sunt blocate de extensiile instalate în browser, anumite site-uri au probleme de configurare, iar o parte din traficul analizat poate proveni de la boți.

La nivel european, rata refuzurilor active chiar a scăzut în perioada analizată, de la 13,9% la 12,6%. În schimb, proporția evenimentelor fără o alegere înregistrată a crescut, iar consimțământul parțial a devenit mai frecvent.

Acest lucru sugerează că tot mai multe interacțiuni online sunt înregistrate fără acceptarea tuturor categoriilor de cookie-uri, dar nu neapărat pentru că utilizatorii apasă mai des pe butonul de refuz.

Studiul a identificat și diferențe între dispozitive. Pe telefoanele mobile, rata consimțământului complet a fost de 68,7%, în timp ce pe calculatoare a ajuns la 61%.

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