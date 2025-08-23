România surprinde Europa: clienții telecom, printre cei mai mulțumiți, chiar și fără rețele 5G avansate

Un raport recent realizat de compania de consultanță Kearney arată o realitate surprinzătoare. România se află în top 3 la nivel european atunci când vine vorba de satisfacția clienților telecom, deși infrastructura și gradul de adoptare a celor mai noi tehnologii sunt departe de nivelul din Vest.

Satisfacția clienților depășește infrastructura disponibilă

Potrivit analizei, doar Finlanda și Olanda stau mai bine decât România în ceea ce privește mulțumirea consumatorilor. În schimb, state cu economii puternice precum Germania sau Cehia se plasează printre ultimele în clasament, semn că tehnologia de vârf nu garantează automat și clienți mai fericiți.

Studiul evaluează 20 de piețe europene, luând în considerare factori precum stabilitatea comercială, randamentele financiare, mediul de afaceri, ritmul de implementare a tehnologiilor și percepția clienților.

Paradoxal, România și Polonia figurează la coada clasamentului când vine vorba de utilizarea efectivă a rețelelor 5G. În România, doar 17% dintre utilizatori au trecut la noua tehnologie, față de peste 60% în țări ca Norvegia și Elveția. Cu toate acestea, consumatorii români continuă să aprecieze serviciile existente, ceea ce sugerează că fiabilitatea și raportul calitate-preț cântăresc mai mult decât eticheta de „ultimă generație”.

Ads

La nivel european, adoptarea 5G este mai lentă decât în America de Nord. Doar 38% dintre abonații mobili folosesc aceste rețele, comparativ cu 51% peste ocean. Totuși, țări precum Spania, Norvegia și Elveția sunt lideri în implementarea și comercializarea tehnologiei.

Raportul mai arată că performanța sectorului telecom este influențată și de structura pieței. Țările în care există trei mari operatori principali de rețea mobilă înregistrează, în medie, profituri mai mari și un nivel bun de satisfacție a clienților, comparativ cu cele unde activează patru jucători.

În ceea ce privește fibra optică, România se numără printre statele europene unde gradul ridicat de adoptare se traduce prin randamente bune și clienți mai mulțumiți. Franța și Portugalia au urmat un model similar, în timp ce alte piețe, deși au investit masiv în infrastructură, nu reușesc să o valorifice din lipsă de strategii comerciale eficiente.

Ads