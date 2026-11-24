România a ajuns pe primul loc în Europa la consumul săptămânal de podcasturi și ocupă poziția a zecea la nivel mondial. Potrivit unui studiu internațional, peste șase din zece utilizatori români de internet ascultă podcasturi cel puțin o dată pe săptămână, un procent mai mare decât în țări precum Statele Unite, Germania sau Marea Britanie.

Datele provin din cercetarea GWI inclusă în raportul „Digital 2026”, care analizează obiceiurile de consum digital din 54 de piețe. Studiul a fost realizat în trimestrul al doilea din 2025 și a vizat utilizatorii de internet cu vârste de minimum 16 ani.

În România, 62,4% dintre persoanele incluse în această categorie declară că ascultă săptămânal podcasturi. Procentul este identic cu cel înregistrat în Arabia Saudită și depășește media globală de 52,5%.

Rezultatul plasează România înaintea tuturor celorlalte țări europene analizate, inclusiv a unor piețe media cu tradiție și industrii de podcasting bine dezvoltate.

România depășește la mare distanță Germania, Franța și Marea Britanie

Diferențele dintre România și celelalte state europene sunt considerabile. Norvegia este cea mai apropiată de nivelul înregistrat în România, cu aproximativ 54% dintre utilizatorii de internet care ascultă podcasturi în fiecare săptămână.

În Marea Britanie, procentul este de 39,3%, în timp ce Italia ajunge la 36,8%. Germania și Austria înregistrează fiecare 34,5%, iar Franța se situează la 33%.

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Belgia se află aproape de finalul clasamentului mondial, cu 29,9%. La nivel global, primele poziții sunt ocupate de țări africane. Marocul conduce clasamentul, cu 85,6%, urmat de Kenya, cu 83,5%, și Nigeria, unde 78,2% dintre utilizatorii de internet declară că ascultă podcasturi săptămânal.

Valori ridicate sunt înregistrate și în Indonezia, cu 68,5%, Emiratele Arabe Unite, cu 66,2%, și Mexic, cu 65,9%. Egiptul și Africa de Sud se află, de asemenea, înaintea României.

Statele Unite sunt abia pe locul 32, deși au una dintre cele mai mari industrii de podcasting Unul dintre rezultatele interesante ale cercetării vine din Statele Unite, unde podcasturile reprezintă o industrie cu audiențe mari și venituri considerabile.

Cu toate acestea, numai 45,6% dintre utilizatorii americani de internet declară că ascultă podcasturi săptămânal. Procentul plasează SUA pe poziția a 32-a la nivel mondial, sub media globală.

Pe continentul american, Statele Unite sunt depășite de Mexic, Brazilia, Columbia și Chile. Diferența arată că dimensiunea comercială a industriei nu reflectă neapărat proporția populației care consumă săptămânal acest tip de conținut.

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La celălalt capăt al clasamentului se află Japonia, unde doar 9,6% dintre utilizatorii de internet declară că ascultă podcasturi în fiecare săptămână.

Coreea de Sud înregistrează 18%, în timp ce China ajunge la 53,7%, depășind ușor media globală. Există însă o diferență importantă în interpretarea rezultatelor.

Studiul nu măsoară numărul total de ascultători din fiecare țară, ci procentul utilizatorilor de internet care declară că ascultă podcasturi săptămânal. Prin urmare, poziția României nu înseamnă că țara are o audiență mai mare în cifre absolute decât Statele Unite sau Germania.

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