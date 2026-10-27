Instituțiile publice din România au interdicție la software rusesc până în 2035

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 27 Octombrie 2026, ora 18:44
458 citiri
Instituțiile publice din România au interdicție la software rusesc până în 2035
FOTO Pixabay

Interdicția privind folosirea unor produse și servicii software din Rusia în instituțiile publice din România ar putea fi prelungită cu încă nouă ani. Senatul a adoptat luni proiectul care mută termenul actual de la 31 decembrie 2026 până la 31 decembrie 2035, iar inițiativa merge acum la Camera Deputaților, care are votul decisiv.

Măsura nu pornește de la zero. Ea continuă cadrul introdus prin Legea 354/2022, care limitează achiziția, instalarea și utilizarea anumitor produse și servicii de securitate informatică provenite direct sau indirect din Federația Rusă ori de la operatori aflați sub control rusesc. Fără o modificare legislativă, actuala interdicție ar urma să expire la finalul acestui an.

Proiectul a trecut de Senat cu 104 voturi pentru și unul împotrivă. În expunerea de motive, inițiatorii argumentează că motivele care au justificat restricția inițială nu au dispărut și că este nevoie de un termen mai lung pentru protejarea sistemelor informatice ale statului.

Interdicția vizează infrastructura informatică a statului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a prezentat extinderea ca pe o măsură de securitate cibernetică, argumentând că instituțiile publice nu ar trebui să reintroducă în infrastructura lor produse considerate cu risc după expirarea actualului termen. El a legat decizia de amenințările cibernetice și de protejarea infrastructurii critice.

Identificarea produselor și serviciilor vizate de lege implică mai multe instituții, printre care Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Autoritatea pentru Digitalizarea României, SRI, MApN, MAI, STS, SPP și ORNISS.

Proiectul nu este însă încă lege. După votul din Senat, documentul trebuie dezbătut și adoptat de Camera Deputaților. Abia după parcurgerea completă a procedurii legislative, noul termen din 2035 ar putea înlocui data de expirare stabilită în prezent pentru 31 decembrie 2026.

Rachete „printate” 3D în Rusia. Moscova caută o cale mai ieftină de a produce arme cu rază lungă
Rachete „printate” 3D în Rusia. Moscova caută o cale mai ieftină de a produce arme cu rază lungă
Rusia încearcă să reducă prețul armelo printr-o combinație de componente comerciale, dar și piese realizate prin imprimare 3D. Un exemplu este noua rachetă de croazieră Filin, despre care...
Apple poate verifica acum unele iPhone-uri returnate fără să deschidă cutia
Apple poate verifica acum unele iPhone-uri returnate fără să deschidă cutia
Apple încearcă să simplifice procesarea retururilor și, în același timp, să reducă riscul de fraudă. Angajații din unele magazine ar avea la dispoziție un sistem care poate verifica...
#tehnologie, #software, #Rusia, #institutii publice , #tehnologie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali, la inmormantarea lui Viorel Paunescu: "Pentru mine, e o lectie. Regret ca nu este acum unde trebuia sa fie"
Adevarul.ro
Fiul lui Donald Trump, partida de vanatoare in Mongolia alaturi de un oligarh rus din cercul apropiatilor lui Putin
DigiSport.ro
De mana cu iubita sa, Lamine Yamal a fost abordat de o alta femeie si ce a urmat face inconjurul lumii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Scade prețul gigacaloriei de la 1 noiembrie, scad și facturile. Cine sunt consumatorii care vor plăti facturi mai mici până în primăvară
  2. Mircea Abrudean (PNL): "Nu există nicio grea moștenire, PSD nu trebuie să folosească aceste pretexte pentru a justifica o nouă creștere de taxe"
  3. Apple poate verifica acum unele iPhone-uri returnate fără să deschidă cutia
  4. Instituțiile publice din România au interdicție la software rusesc până în 2035
  5. Luca Niculescu afirmă că guvernul "nu dorește în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”. Totuși, "nu avem toate detaliile", recunoaște premierul
  6. ApiFirme.dev: datele fiscale ale clienților tăi, într-un singur loc
  7. Termocentrala Turceni rămâne fără Grupul 5 după o avarie la cazan. Reparații la fiecare 4-6 săptămâni în lipsa investițiilor
  8. Avocatul Piperea avertizează că impozitele pe locuințe ar putea crește chiar și de 25 de ori de la 1 ianuarie. "Este evident că destinul acelor familii este evacuarea"
  9. TrevIQ | Analiză rezultate trimestriale (T3 2026). Abonați record, umbriți de riscul SpaceX
  10. Ce venituri sunt necesare pentru ca o familie formată din doi adulți și doi copii să trăiască decent în România. Pe ce se cheltuie cei mai mulți bani ANALIZĂ

Ultimele emisiuni

Acum 27 minute

Ziare.com Fara Filtru, cu Alice Stroescu,
Fără Filtru Ep. 98 - Minorii nu vor mai putea închiria trotinete electrice în București