Interdicția privind folosirea unor produse și servicii software din Rusia în instituțiile publice din România ar putea fi prelungită cu încă nouă ani. Senatul a adoptat luni proiectul care mută termenul actual de la 31 decembrie 2026 până la 31 decembrie 2035, iar inițiativa merge acum la Camera Deputaților, care are votul decisiv.

Măsura nu pornește de la zero. Ea continuă cadrul introdus prin Legea 354/2022, care limitează achiziția, instalarea și utilizarea anumitor produse și servicii de securitate informatică provenite direct sau indirect din Federația Rusă ori de la operatori aflați sub control rusesc. Fără o modificare legislativă, actuala interdicție ar urma să expire la finalul acestui an.

Proiectul a trecut de Senat cu 104 voturi pentru și unul împotrivă. În expunerea de motive, inițiatorii argumentează că motivele care au justificat restricția inițială nu au dispărut și că este nevoie de un termen mai lung pentru protejarea sistemelor informatice ale statului.

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Interdicția vizează infrastructura informatică a statului

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a prezentat extinderea ca pe o măsură de securitate cibernetică, argumentând că instituțiile publice nu ar trebui să reintroducă în infrastructura lor produse considerate cu risc după expirarea actualului termen. El a legat decizia de amenințările cibernetice și de protejarea infrastructurii critice.

Identificarea produselor și serviciilor vizate de lege implică mai multe instituții, printre care Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Autoritatea pentru Digitalizarea României, SRI, MApN, MAI, STS, SPP și ORNISS.

Proiectul nu este însă încă lege. După votul din Senat, documentul trebuie dezbătut și adoptat de Camera Deputaților. Abia după parcurgerea completă a procedurii legislative, noul termen din 2035 ar putea înlocui data de expirare stabilită în prezent pentru 31 decembrie 2026.

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