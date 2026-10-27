Rachete „printate” 3D în Rusia. Moscova caută o cale mai ieftină de a produce arme cu rază lungă

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 19:49
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Rachete „printate” 3D în Rusia. Moscova caută o cale mai ieftină de a produce arme cu rază lungă
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Rusia încearcă să reducă prețul armelo printr-o combinație de componente comerciale, dar și piese realizate prin imprimare 3D. Un exemplu este noua rachetă de croazieră Filin, despre care serviciul ucrainean de informații militare GUR spune că a început să fie folosită în Ucraina spre sfârșitul verii 2026.

Filin ar avea o viteză de aproximativ 800 km/h și o rază de acțiune de aproape 1.200 km. Poate transporta un focos de 100 kg și este lansată de la sol.

Construcția ei nu se bazează integral pe imprimare 3D. Fuselajul este realizat din materiale compozite pe bază de carbon și fibră de sticlă, iar doar anumite componente sunt produse prin această metodă. Miza pare să fie simplificarea fabricației și reducerea costurilor, astfel încât astfel de arme să poată fi produse în număr mai mare decât rachetele de croazieră convenționale.

Electronica străină apare în mai multe sisteme ale rachetei

Motorul Filin este de fabricație rusească, potrivit GUR, dar o parte importantă a electronicii provine din afara Rusiei.

Serviciul ucrainean afirmă că a identificat 35 de componente de origine americană, printre care tranzistori și convertoare, alte 22 provenite din China și 13 din Japonia, Elveția, Taiwan și Țările de Jos.

Aceste piese sunt folosite în sisteme precum controlul zborului, navigația și protecția împotriva bruiajului. Identificarea țării de origine nu arată însă și traseul prin care componentele au ajuns în Rusia.

Filin se înscrie într-o direcție mai largă de dezvoltare a unor arme cu reacție mai ieftine. Un precedent este Banderol, o altă rachetă rusească bazată în parte pe tehnologie comercială.

Pentru Banderol este menționat un cost estimat de aproximativ 150.000 de dolari pe unitate, de circa 16 ori mai mic decât cel al unei rachete Kh-101. Estimarea nu se aplică însă direct modelului Filin, pentru care nu există încă un preț cunoscut.

Doi foști consilieri ucraineni în domeniul dronelor, Serhii Beskrestnov și Serhii Sternenko, avertizează că astfel de rachete ar putea deveni o problemă serioasă dacă sunt produse și lansate în număr mare.

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