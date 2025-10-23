Rusia taie accesul la WhatsApp și Telegram. Ce aplicații vor folosi utilizatorii ruși

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:25
210 citiri
Rusia taie accesul la WhatsApp și Telegram. Ce aplicații vor folosi utilizatorii ruși
FOTO Artlist

Autoritățile de la Moscova au impus restricții asupra WhatsApp și Telegram, în cadrul unui program menit să consolideze controlul statului asupra mediului online. Decizia, anunțată de agenția Roskomnadzor, marchează una dintre cele mai vizibile etape în construirea așa-numitului „Internet suveran”, o rețea internă, separată de infrastructura globală și aflată complet sub autoritatea Kremlinului.

Oficial, motivul invocat este combaterea „fraudelor și activităților teroriste” desfășurate prin aplicațiile de mesagerie. În realitate, spun observatorii independenți, măsura face parte dintr-o strategie mai amplă de centralizare a fluxului informațional și de limitare a accesului la platforme occidentale.

Începând cu 13 august 2025, apelurile vocale și video din WhatsApp și Telegram au fost limitate, sub pretextul „îmbunătățirii securității”. Deși inițial s-a spus că măsura este temporară, Roskomnadzor a confirmat ulterior că restricțiile rămân în vigoare.

Aplicația MAX devine instrumentul digital al Kremlinului

În paralel, Rusia promovează intens propria aplicație de mesagerie MAX, o alternativă „patriotică”, dezvoltată sub supravegherea directă a autorităților. Aplicația vine preinstalată pe telefoanele vândute în Rusia și este promovată în școli, instituții publice și chiar prin campanii difuzate pe canalele de urgență.

Oficialii ruși susțin că introducerea MAX a dus la o scădere cu 40% a apelurilor frauduloase. Însă experții în libertatea digitală atrag atenția că platforma oferă acces direct serviciilor de informații la conversațiile utilizatorilor, fără criptare end-to-end, spre deosebire de WhatsApp sau Telegram.

Meta declară război escrocheriilor online de pe WhatsApp și Messenger. Ce măsuri a introdus compania și cum vor rezolva asta
Meta declară război escrocheriilor online de pe WhatsApp și Messenger. Ce măsuri a introdus compania și cum vor rezolva asta
Meta a lansat un nou set de instrumente pentru a combate escrocheriile digitale tot mai frecvente pe platformele sale, în special pe WhatsApp și Messenger. Compania spune că, numai în 2025,...
WhatsApp te lasă curând să-ți alegi propriul nume de utilizator, dar cele mai bune ar putea costa. Ce trebuie să știi despre asta
WhatsApp te lasă curând să-ți alegi propriul nume de utilizator, dar cele mai bune ar putea costa. Ce trebuie să știi despre asta
WhatsApp se pregătește să introducă una dintre cele mai așteptate funcții din istoriaa plicației: numele de utilizator personalizat, o alternativă la identificarea clasică prin numărul de...
#tehnologie, #WhatsApp, #Telegram , #WhatsApp
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Beat la volan, fotbalistul roman s-a izbit cu masina de un stalp din centrul orasului. Ce alcoolemie avea
a1.ro
Doru Octavian Dumitru, de urgenta la spital! Mesajul dureros transmis de familie, dupa ce artistul nu a putut urca pe scena: "Rugati-va"
DigiSport.ro
"Moment extrem de stanjenitor", in direct la TV! "Hai, mai intinde-te putin"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia taie accesul la WhatsApp și Telegram. Ce aplicații vor folosi utilizatorii ruși
  2. Scădere lunară în comerțul auto – TradeVille
  3. Companiile care contribuie cel mai mult la buget. România rămâne o economie de consum
  4. Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
  5. Peste 850 de oameni de știință cer interzicerea dezvoltării superinteligenţei artificiale și avertizează că pune în pericol chiar existența umană
  6. Cel mai mare producător auto european avertizează că producția de mașini s-ar putea opri din cauza blocajului de cipuri. Care este cauza
  7. Companiile din România abia acum urmează să fie "lovite" de noul val de măsuri fiscale. Ce prevederi au trecut neobservate: "De trei ani se tot majorează taxele"
  8. O țară de un miliard de locuitori s-ar lepăda de ”pomenile” lui Putin: Cum a ademenit-o Trump să renunțe la Rusia
  9. Trump primește o grea lovitură: 1 miliard de dolari pe zi ”curge” din SUA spre o țară aflată la 11.000 de km distanță
  10. Windows dă eroare la conectare după ultimele update-uri. Microsoft confirmă cauza surprinzătoare