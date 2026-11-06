O descoperire neașteptată ar putea reduce cu aproape o treime energia consumată de rafinăriile de petrol. Soluția găsită într-un filtru înfundat

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 06 Noiembrie 2026, ora 13:04
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O descoperire neașteptată ar putea reduce cu aproape o treime energia consumată de rafinăriile de petrol. Soluția găsită într-un filtru înfundat
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Rafinarea petrolului ar putea deveni mult mai puțin costisitoare datorită unei descoperiri care transformă o problemă obișnuită a filtrelor într-un avantaj. Cercetătorii au dezvoltat o membrană capabilă să separe componentele petrolului brut la temperatura camerei, fără încălzirea la sute de grade necesară în procesele tradiționale.

Tehnologia a fost realizată de o echipă de la institutul sud-coreean KAIST, în colaborare cu Georgia Tech, iar rezultatele au fost publicate în revista Nature.

În prezent, rafinăriile folosesc distilarea, un proces care presupune încălzirea petrolului la temperaturi de peste 350 de grade. Metoda consumă anual aproximativ 1.100 TWh la nivel mondial, o cantitate de energie comparabilă cu producția a circa 130 de reactoare nucleare de câte un gigawatt, funcționând continuu.

Noua soluție folosește o membrană dintr-un material ieftin, numit poliacrilonitril, care permite separarea anumitor componente ale petrolului fără temperaturi ridicate.

Cum poate un filtru înfundat să reducă energia necesară rafinării petrolului

Descoperirea a pornit de la un fenomen considerat în mod normal nedorit. Atunci când petrolul trece prin membrană, moleculele mai grele se acumulează în porii acesteia, îngustând treptat canalele de filtrare.

Aceste deschideri ajung să măsoare mai puțin de doi nanometri și permit trecerea componentelor mai ușoare, precum cele utilizate pentru obținerea benzinei și kerosenului, în timp ce substanțele mai grele sunt reținute.

În experimente, membrana a permis trecerea petrolului la o rată de aproximativ 23 de ori mai mare decât soluțiile performante testate anterior și a funcționat stabil timp de 28 de zile.

Simulările cercetătorilor arată că integrarea tehnologiei în rafinării ar putea reduce consumul de energie cu 31,6%, emisiile de dioxid de carbon cu 37,6% și costurile operaționale cu 36%.

Membrana ar putea fi instalată înaintea echipamentelor existente, fără înlocuirea completă a acestora.

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