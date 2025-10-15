Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:01
Sfârșit de drum pentru un clasic. Acest Samsung Galaxy nu mai primește actualizări, după patru ani de la lansare
După patru ani de viață, Samsung Galaxy A52s iese oficial din programul de actualizări software al companiei. Lansat în septembrie 2021, telefonul a fost unul dintre cele mai populare modele mid-range ale brandului, datorită echilibrului perfect între preț, performanță și experiență de utilizare.

Dotat cu procesorul Snapdragon 778G, considerat la momentul respectiv cel mai puternic cip din zona mid-range, A52s a debutat cu Android 11, primind ulterior update-uri majore până la Android 14, precum și numeroase versiuni One UI și patch-uri de securitate lunare.

Ce poți alege în locul lui Galaxy A52s

De acum, însă, octombrie 2025 marchează finalul oficial al suportului software: telefonul nu va mai primi actualizări de securitate sau firmware. Doar anumite regiuni ar putea primi o ultimă versiune întârziată, dacă nu au beneficiat de cea precedentă.

Pentru cei care vor un upgrade, Galaxy A56 este succesorul natural. Vine cu un design mai rafinat, camere îmbunătățite și un procesor semnificativ mai puternic, dar și cu o promisiune generoasă: șase upgrade-uri majore de Android și șase ani de actualizări de securitate, dublu față de A52s. Practic, noua generație garantează o durată de viață software comparabilă cu cea a flagship-urilor.

