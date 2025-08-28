Samsung aduce inteligența artificială pe televizoare și monitoare inteligente. Ce puteți face de acum

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 20:01
415 citiri
Samsung aduce inteligența artificială pe televizoare și monitoare inteligente. Ce puteți face de acum
FOTO Unsplash

Samsung și Microsoft fac încă un pas în colaborarea lor de lungă durată, anunțând integrarea asistentului AI Microsoft Copilot direct pe televizoarele și monitoarele inteligente ale companiei sud-coreene.

Noua funcționalitate face parte din suita Vision AI și promite să transforme modul în care utilizatorii consumă divertisment, de la filme și seriale până la conținut sportiv.

Copilot poate fi accesat rapid de pe ecranul principal, Samsung Daily+ sau Click to Search și este disponibil gratuit. Asistentul se activează prin telecomandă și comandă vocală, ceea ce înseamnă că utilizatorii pot purta conversații directe cu AI-ul, primind sugestii personalizate pentru filme, emisiuni și chiar detalii despre actorii sau sportivii care apar pe ecran.

Pe lângă căutările obișnuite, Copilot oferă funcții care depășesc zona de entertainment. Poate rezuma intriga unui film, explica subiecte complicate într-un limbaj accesibil sau traduce în timp real o limbă străină. Mai mult, asistentul poate ajuta la planificarea unei călătorii ori la alegerea următorului program TV împreună cu familia sau prietenii.

