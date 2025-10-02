Samsung și OpenAI au anunțat un parteneriat menit să accelereze dezvoltarea infrastructurii globale de inteligență artificială. Colaborarea aduce la aceeași masă expertiza Samsung în semiconductori, centre de date, cloud și chiar construcții maritime, cu know-how-ul OpenAI în domeniul modelelor AI avansate.

Una dintre cele mai importante direcții este proiectul Stargate AI, unde Samsung va deveni furnizor strategic de soluții de memorie. Estimările arată că OpenAI ar putea avea nevoie de aproape 900.000 de wafer-uri DRAM pe lună pentru a susține antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială de mari dimensiuni. În paralel, Samsung va oferi și soluții personalizate de integrare a memoriei cu procesoarele, optimizând consumul de energie și performanța.

Centre de date plutitoare și expansiune globală

Pe partea de infrastructură, Samsung SDS va colabora cu OpenAI pentru proiectarea și operarea centrelor de date Stargate, dar și pentru a sprijini companiile care vor să implementeze ChatGPT Enterprise în Coreea, devenind distribuitor oficial al serviciilor OpenAI pe piața locală.

Un alt element al parteneriatului este implicarea Samsung C&T și Samsung Heavy Industries în dezvoltarea unor centre de date plutitoare. Acestea ar putea rezolva problema lipsei de spațiu pe uscat, ar reduce costurile de răcire și ar contribui la scăderea emisiilor de carbon.

