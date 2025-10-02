Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 20:13
165 citiri
Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel
FOTO Samsung

Samsung și OpenAI au anunțat un parteneriat menit să accelereze dezvoltarea infrastructurii globale de inteligență artificială. Colaborarea aduce la aceeași masă expertiza Samsung în semiconductori, centre de date, cloud și chiar construcții maritime, cu know-how-ul OpenAI în domeniul modelelor AI avansate.

Una dintre cele mai importante direcții este proiectul Stargate AI, unde Samsung va deveni furnizor strategic de soluții de memorie. Estimările arată că OpenAI ar putea avea nevoie de aproape 900.000 de wafer-uri DRAM pe lună pentru a susține antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială de mari dimensiuni. În paralel, Samsung va oferi și soluții personalizate de integrare a memoriei cu procesoarele, optimizând consumul de energie și performanța.

Centre de date plutitoare și expansiune globală

Pe partea de infrastructură, Samsung SDS va colabora cu OpenAI pentru proiectarea și operarea centrelor de date Stargate, dar și pentru a sprijini companiile care vor să implementeze ChatGPT Enterprise în Coreea, devenind distribuitor oficial al serviciilor OpenAI pe piața locală.

Un alt element al parteneriatului este implicarea Samsung C&T și Samsung Heavy Industries în dezvoltarea unor centre de date plutitoare. Acestea ar putea rezolva problema lipsei de spațiu pe uscat, ar reduce costurile de răcire și ar contribui la scăderea emisiilor de carbon.

OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială
OpenAI lansează Sora, aplicația unde tu și prietenii tăi deveniți personaje generate de inteligență artificială
OpenAI anunță Sora, o rețea socială pentru iPhone care funcționează ca un fel de TikTok cu videoclipuri 100% generate de AI. Noua platformă vine ca o extensie a celebrului generator video...
Meta schimbă regulile: ce spui botului AI ar putea ajunge direct în reclamele tale. Care este situația în UE
Meta schimbă regulile: ce spui botului AI ar putea ajunge direct în reclamele tale. Care este situația în UE
Meta pregătește o mutare controversată care va afecta milioane de utilizatori: discuțiile cu inteligența artificială a companiei vor fi analizate și transformate în muniție pentru...
#tehnologie, #Samsung, #openAI, #inteligenta artificiala , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ucrainenii au aflat ca Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 Euro si nu au stat pe ganduri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
Zonele lovite de ploi torentiale si vant puternic. Fenomene extreme pun autoritatile pe jar
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Parteneriat uriaș între Samsung și OpenAI. Ce doi giganți tech vor să ducă inteligența artificială la următorul nivel
  2. Revoluție în climatizare! Tehnologia germană care promite să înlocuiască aerul condiționat și pompele de căldură
  3. Meta schimbă regulile: ce spui botului AI ar putea ajunge direct în reclamele tale. Care este situația în UE
  4. Inteligența artificială poate simula societăți și prezice alegeri, susțin experții
  5. Samsung testează „rezumatul notificărilor” cu AI în One UI 8.5: funcție utilă sau un nou motiv de frustrare?
  6. Elon Musk sparge bariera istorică a bogăției. A ajuns primul om cu o avere de jumătate de trilion de dolari
  7. Ministerul Dezvoltării finanțează construirea de locuințe, anunță ministrul Cseke Attila. Ce categorii de persoane pot beneficia de ele
  8. Germania utilizează banii din fondul de infrastructură pentru cheltuieli curente, inclusiv pensii
  9. Cum vrea ministrul Energiei să scadă facturile la curent: "Ținta mea este una foarte clară"
  10. Victor Terheș (Bellemonde) la The Real Estate Event: „Deja 70% dintre case sunt vândute, în vreme ce undeva la 35-40% dintre apartamente sunt antecontractate”

Ultimele emisiuni

Acum 34 minute

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...