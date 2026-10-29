Samsung, amendată cu 15 milioane de dolari pentru limitarea performanțelor pe telefoanele Galaxy. Despre ce model este vorba

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 18:56
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Samsung, amendată cu 15 milioane de dolari pentru limitarea performanțelor pe telefoanele Galaxy. Despre ce model este vorba
FOTO Gadgets360

Samsung a primit în Coreea de Sud o amendă de 20 de miliarde de woni, echivalentul a aproximativ 15,1 milioane de dolari, într-un dosar legat de limitarea performanțelor pe telefoanele Galaxy S21 și Galaxy S22.

Problema pornește de la Game Optimizer Service, sau GOS, un sistem software introdus de companie pentru a controla temperatura telefoanelor în aplicații solicitante. În practică, funcția limita performanța în peste 10.000 de aplicații Android, fără ca utilizatorii să fie informați clar despre acest lucru.

GOS era justificat de Samsung ca o măsură de protecție împotriva supraîncălzirii și pentru menținerea unei funcționări stabile în jocuri și alte sarcini intensive.

Controversa a apărut după ce utilizatorii au observat că unele aplicații și jocuri rulau mai lent decât se așteptau, în timp ce benchmark-urile oficiale nu erau afectate în același mod.

Problema a fost legată de lipsa de transparență

Testele independente au arătat că sistemul reducea performanța într-un număr foarte mare de aplicații uzuale. În schimb, aplicațiile de benchmark puteau rula fără aceleași limitări, ceea ce a alimentat acuzațiile că rezultatele oficiale nu reflectau întotdeauna experiența reală de utilizare.

Autoritatea sud-coreeană FTC a considerat că Samsung a folosit practici de marketing înșelătoare prin faptul că nu a explicat suficient limitele impuse de GOS.

După apariția controversei, Samsung a lansat o actualizare care le-a permis utilizatorilor să dezactiveze sau să reducă restricțiile impuse de sistem.

Compania a continuat însă să susțină că GOS a fost gândit în primul rând ca o funcție de siguranță, pentru a limita temperatura și a păstra stabilitatea telefoanelor în sesiuni lungi de utilizare.

Disputa a vizat în special seriile Galaxy S21 și S22, echipate cu procesoarele Exynos 2100 și Exynos 2200 pe anumite piețe.

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