Samsung aduce înapoi browserul Internet pentru Windows. Mai mai rapid, mai sigur și plin de funcții inteligente

După o retragere neașteptată din Microsoft Store, Samsung Internet pentru Windows revine într-o nouă versiune, complet refăcută. Lansat inițial spre finalul lui 2023, browserul sud-coreean promite acum o experiență fluentă și integrată pentru utilizatorii care vor aceeași interfață și funcții pe PC și pe dispozitivele Galaxy.

Deși prima variantă a fost bine primită în testele beta, Samsung a decis la momentul respectiv să o retragă, invocând probleme de performanță și lag. Noua ediție pare însă să fi rezolvat aceste neajunsuri, aducând un pachet impresionant de funcționalități, sincronizare completă prin Samsung Cloud și o serie de instrumente bazate pe inteligență artificială.

Navigare sincronizată și funcții inspirate din ecosistemul Galaxy

Versiunea actualizată de Samsung Internet pentru Windows vine cu suport pentru sincronizarea istoricului, a marcajelor și a parolelor între PC și smartphone, pentru o tranziție fără întreruperi între dispozitive. Browserul include și o serie de funcții unice: Split View, care împarte fereastra în două sesiuni de navigare independente, fie una peste alta, fie una lângă alta, Secret Mode care oferă varianta Samsung a modului Incognito, pentru navigare privată.

De asemenea, există un instrument AI care oferă rezumate și traduceri automate ale site-urilor vizitate și un sistem care blochează site-urile care încearcă să te urmărească online, cu un mod „Strict” pentru protecție suplimentară, pe lângă dark mode, sidebar și altele.

Deși încă nu este listat în Microsoft Store, noul Samsung Internet pentru Windows poate fi descărcat în versiune beta direct de pe site-ul oficial. Browserul funcționează pe Windows 10 (versiunea 1809 și mai nou) și este compatibil inclusiv cu sistemele Windows on ARM.

Utilizatorii pot folosi aplicația fără cont Samsung, însă logarea este recomandată pentru activarea opțiunilor de sincronizare în cloud.

