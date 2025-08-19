Samsung își mută atenția spre India. Ce dispozitive intră oficial în producție

Începând cu acest an, linia de dispozitive Samsung fabricate în India se extinde, iar pe lângă telefoane, tablete și gadgeturi purtabile, fabricile din Greater Noida au început să asambleze și laptopuri destinate atât pieței locale, cât și exportului.

Planurile pentru lansarea producției de laptopuri erau deja în lucru de mai mult timp, iar directorul executiv al diviziei mobile, TM Roh, confirmase la începutul anului că pregătirile se apropiau de final. Noua linie de producție marchează o etapă firească în evoluția fabricii din Greater Noida, o investiție pe termen lung începută încă din 1996.

Cu trecerea anilor, unitatea de la Greater Noida a devenit a doua cea mai mare bază de producție a Samsung pentru smartphone-uri și alte dispozitive mobile la nivel global. Extinderea sa cu o linie dedicată laptopurilor arată clar că India nu mai este doar o piață de consum, ci și un hub industrial major pentru companie.

Noua strategie are și o miză comercială importantă. Samsung este lider pe piața indiană de telefoane mobile, dar în zona laptopurilor se află doar pe locul al doilea, cu o cotă de 15%.

