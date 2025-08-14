Samsung schimbă regulile jocului: Micro RGB, primul ecran cu LED-uri la scară micro, promite realism fără precedent

Samsung Electronics a prezentat oficial Micro RGB, primul display din lume care folosește LED-uri roșii, verzi și albastre la scară micro pentru iluminarea ecranului. Cu o diagonală impresionantă de 115 inch, acest panou își propune să redefinească standardele de culori, contrast și realism în segmentul televizoarelor ultra-premium.

Spre deosebire de retroiluminarea clasică, Micro RGB folosește LED-uri cu dimensiuni sub 100 de microni, fiecare controlat individual. Această abordare permite reglaje extrem de precise, ducând la o redare fidelă a culorilor și un contrast considerabil mai mare. Oficialii Samsung susțin că această tehnologie setează un nou reper în materie de acuratețe vizuală și detaliu, deschizând o nouă eră pentru display-urile de mari dimensiuni.

Culori perfecte, sunet adaptat și design minimalist

Noul panou integrează motorul Micro RGB AI, capabil să analizeze fiecare cadru în timp real și să ajusteze imaginea și sunetul pentru o experiență cât mai captivantă. Funcția Micro RGB Color Booster Pro intensifică scenele cu culori mai șterse, iar Micro RGB Precision Color asigură atingerea a 100% din standardul BT.2020, cu certificare VDE.

Pentru confort sporit, tehnologia Glare Free reduce reflexiile chiar și în încăperi puternic luminate, iar designul metalic ultra-subțire adaugă un aspect elegant și modern. În plus, asistentul vocal Bixby, îmbunătățit cu AI generativ, oferă interacțiuni mai naturale, iar sistemul Tizen OS beneficiază de actualizări gratuite timp de șapte ani.

Lansat inițial în Coreea de Sud și, în curând, în SUA, Samsung Micro RGB va ajunge treptat pe piețele internaționale, în mai multe dimensiuni.

