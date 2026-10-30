Samsung pregătește un telefon cu ecran rulabil și reduce producția modelelor Galaxy A

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 29 Octombrie 2026, ora 22:59
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Samsung pregătește un telefon cu ecran rulabil și reduce producția modelelor Galaxy A
FOTO GSMArena

Samsung pare să își mute tot mai mult atenția spre telefoanele premium și spre formate noi. Compania ar pregăti pentru 2027 un smartphone cu ecran rulabil, în timp ce producția modelelor Galaxy A ar urma să fie redusă pe fondul costurilor mai mari pentru componente.

Telefonul cu ecran extensibil ar putea purta numele Galaxy Z Slide, deși denumirea nu este confirmată. Lansarea este estimată pentru 2027, posibil în perioada verii, când Samsung organizează de obicei unul dintre evenimentele Galaxy Unpacked.

Ideea nu este complet nouă pentru companie. Samsung Display prezintă de câțiva ani prototipuri de ecrane rulabile și glisante. Printre ele se numără Flex Slide, care se extinde din ambele părți, și Flex Roll, unde cea mai mare parte a ecranului poate fi retrasă pe o singură latură.

Deocamdată nu există informații clare despre dimensiuni, mecanismul final sau specificațiile telefonului, iar Samsung nu a confirmat oficial o dată de lansare.

Producția Galaxy A ar putea scădea cu milioane de unități

În paralel cu dezvoltarea unor produse mai scumpe, Samsung ar reduce producția seriei Galaxy A.

Potrivit informațiilor din presa sud-coreeană, comenzile de componente pentru aceste modele ar fi fost reduse cu aproximativ 20% în trimestrul al patrulea față de planurile inițiale.

La nivelul întregului an, asta s-ar putea traduce prin aproximativ 10 milioane de telefoane mai puțin produse. Reducerea nu ar fi doar temporară. Una dintre sursele citate susține că Samsung ia în calcul o scădere de peste 10% a producției Galaxy A și anul viitor.

Motivul principal ar fi creșterea costurilor componentelor. Memoria ar reprezenta acum mai mult de jumătate din costul de producție pentru anumite telefoane din gama medie și de buget.

În același timp, alte componente, precum plăcile de circuite și condensatorii, sunt tot mai căutate pentru echipamentele destinate inteligenței artificiale, ceea ce le face mai greu de obținut și pentru producătorii de smartphone-uri.

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