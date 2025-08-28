Samsung pregătește un eveniment online chiar înainte de IFA 2025

Samsung pregătește un eveniment online chiar înainte de IFA 2025
Samsung își va dezvălui noile produse pe 4 septembrie 2025, cu doar o zi înainte de deschiderea oficială a târgului de tehnologie IFA de la Berlin.

Evenimentul, denumit „Galaxy Event”, va fi transmis exclusiv online începând cu ora 12:30 (ora României). Deși compania a confirmat anterior că va lansa și casca Mixed Reality Project Moohan până la finalul anului, acest moment nu pare să fie dedicat dispozitivului de realitate mixtă.

Ce surprize sunt așteptate la Galaxy Event

Principalele atracții vor fi Galaxy S25 FE și noua serie de tablete Galaxy Tab S11. Modelul S25 FE, poziționat ca o alternativă mai accesibilă față de flagship-ul Galaxy S25, va integra un ecran OLED cu margini subțiri, un sistem de camere doar ușor îmbunătățit și chipsetul Exynos 2400, care nu reprezintă un salt generațional față de versiunea anterioară.

Aceeași platformă hardware este utilizată și de Galaxy Z Flip 7 FE, telefonul pliabil cu preț mai redus.

Tabletele Galaxy Tab S11 vor aduce un design mai rafinat și funcții avansate pentru productivitate. Varianta Ultra este așteptată cu un profil extrem de subțire, ecran AMOLED cu rată mare de refresh și un notch discret pentru camera frontală.

