Autor: Vlad Ionescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:55
Samsung dă lovitura. Versiunea „for Galaxy” a noului procesor promite o putere fără rival
FOTO Unsplash

Samsung pregătește o mișcare care ar putea schimba din nou echilibrul pe piața smartphone-urilor premium. Surse apropiate companiei spun că gigantul sud-coreean va produce intern propria versiune de Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy, folosind un proces de fabricație revoluționar, pe 2 nm, dezvoltat chiar de divizia Samsung Foundry.

Performanțele ar urma să fie vizibil superioare celor obținute de versiunea standard a cipului Snapdragon 8 Gen 5, destinată telefoanelor non-Samsung. Pe scurt, modelele Galaxy S26 ar putea beneficia de o arhitectură mai eficientă și mai rapidă, greu de egalat de competiție.

Cum a ajuns Samsung din nou în jocul mare al procesoarelor

După ce Qualcomm a fost nevoită să mute producția către TSMC în urma problemelor cu Snapdragon 8 Gen 1, colaborarea cu Samsung părea compromisă. Totuși, parteneriatul se reface sub o formă nouă: de această dată, Samsung nu doar că va fabrica cipurile, ci va profita direct de pe urma lor.

Noua generație ar putea debuta pe Galaxy Z Flip 8, urmând ca seria Galaxy S26 să adopte în totalitate acest cip „for Galaxy”. Acesta nu va fi doar o versiune supratactată, ci o variantă construită de la zero pe o tehnologie mai avansată decât cea de 3 nm oferită de TSMC.

Totuși, există zvonuri că producția ar putea fi împărțită: Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy ar echipa modelele Z Flip 8 și S26 Ultra, în timp ce restul gamei, S26 Pro, Plus, FE și Edge, ar putea primi noul Exynos 2600.

Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
Samsung lansează în China un pliabil de lux cu un paradox: costă cât o mașină mică, dar se încarcă mai lent ca telefoanele de buget
Samsung a prezentat oficial în China noul W26, un telefon pliabil de lux inspirat din Galaxy Z Fold 7, dar adaptat pentru piața locală. Deși aduce finisaje premium și funcții unice, cum ar fi...
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil...
#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #tehnologie
