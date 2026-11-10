Samsung ar putea cere bani pentru unele funcții AI de pe telefoane. Cât ar costa abonamentul lunar

Funcțiile de inteligență artificială de pe telefoanele Samsung ar putea să nu mai fie complet gratuite. Compania pregătește un abonament Galaxy AI Premium, care le-ar permite utilizatorilor să folosească mai des anumite instrumente avansate, în schimbul unei taxe lunare.

Potrivit informațiilor neoficiale, noul sistem ar putea fi introdus odată cu seria Galaxy S27. Telefoanele ar urma să includă în continuare funcțiile AI încă de la cumpărare, însă unele dintre acestea ar avea limite lunare de utilizare.

Utilizatorii care ating aceste limite ar putea aștepta până la reînnoirea accesului gratuit sau ar putea plăti pentru un abonament care permite de patru ori mai multe utilizări.

Indiciile descoperite în codul aplicației sugerează un preț de 4,99 dolari pe lună sau 47,99 dolari pentru un abonament anual. Samsung nu a confirmat oficial aceste tarife, iar prețurile ar putea varia în funcție de țară.

Ce funcții Galaxy AI ar putea deveni contra cost

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Samsung a început să pregătească această schimbare încă din ianuarie 2026, când a introdus o diferențiere între funcțiile AI de bază și cele avansate.

Instrumentele obișnuite ar urma să rămână gratuite și fără limite de utilizare. Printre acestea se numără funcțiile de asistență pentru navigarea pe internet, editarea fotografiilor, tastatura inteligentă, Creative Studio și asistentul personal.

În schimb, anumite instrumente care folosesc procesare AI în cloud ar putea avea restricții pentru utilizatorii fără abonament.

Un exemplu este Gen Video, funcția care permite transformarea fotografiilor în videoclipuri generate cu inteligență artificială. Bixby Action, care poate automatiza activități în aplicații, și Daily Briefing, un instrument ale cărui capacități nu sunt încă pe deplin cunoscute, ar putea face parte din aceeași categorie.

Deocamdată, informațiile indică mai degrabă introducerea unor limite de utilizare decât blocarea completă a acestor funcții pentru cei care nu plătesc.

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Samsung ar putea extinde abonamentul și către telefoanele Galaxy din generațiile anterioare, oferind acces la instrumente AI noi fără achiziționarea unui alt dispozitiv.

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