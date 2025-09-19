Samsung lansează Galaxy A17: telefoane cu ecran mare, baterie uriașă și prețuri surprinzător de mici

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 20:08
FOTO Samsung

Samsung își extinde gama de smartphone-uri accesibile cu două modele noi: Galaxy A17 4G și Galaxy A17 5G. Ambele telefoane vin cu dotări care până de curând se găseau doar pe dispozitive mai scumpe, dar păstrează un preț prietenos pentru buzunar.

Diferențele majore apar sub capotă: varianta 4G folosește procesorul MediaTek Helio G99, în timp ce modelul 5G integrează cipul Exynos 1330, produs chiar de Samsung. În rest, specificațiile sunt aproape identice.

Ecran AMOLED, camere decente și autonomie mare

Galaxy A17 are un display generos de 6,7 inci, cu panou AMOLED Full HD+, rată de refresh de 90 Hz și protecție Gorilla Glass Victus+. Telefoanele sunt certificate IP54 pentru rezistență la praf și stropi de apă și vin cu baterii de 5000 mAh, ce se pot încărca rapid la 25 W.

Pe partea foto, utilizatorii primesc un sistem cu cameră principală de 50 MP cu stabilizare optică, o cameră ultra-wide de 5 MP și una macro de 2 MP. Nu e vârf de gamă, dar pentru gama de preț oferă rezultate solide.

Ambele modele rulează One UI 7, bazat pe Android 15, iar Samsung promite nu mai puțin de șase ani de actualizări de software și securitate – un avantaj uriaș pentru segmentul mid-range.

Galaxy A17 4G, în varianta cu 6 GB RAM și 128 GB stocare, costă 199 € în Germania, iar Galaxy A17 5G pornește de la 229 €.

