Samsung lansează în România noile telefoane Galaxy A cu funcții AI: Ce știu să facă și cât costă

Samsung vine cu noutăți pentru utilizatorii din România și lansează oficial modelele Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G și Galaxy A26 5G. Noile telefoane din gama mid-range aduc în premieră funcții de inteligență artificială, marcând astfel începutul unei noi etape în oferta mobilă a companiei.

Noile Galaxy A integrează „Awesome Intelligence”, un set de funcții AI special create pentru gama de mijloc, gândite să aducă tehnologii avansate mai aproape de publicul larg. Printre cele mai interesante se numără Circle to Search with Google, care permite căutări rapide printr-un gest pe ecran, și funcția Best Face, care alege automat cele mai reușite expresii în fotografiile de grup. Utilizatorii pot șterge cu ușurință obiectele nedorite din poze folosind instrumentul Object Eraser, iar aceste funcții sunt disponibile chiar și în lipsa unei conexiuni permanente la internet.

Modelele A56 5G, A36 5G și A26 5G vin cu ecrane de top

Modelele A56 5G, A36 5G și A26 5G vin cu ecrane mari Super AMOLED de 6,7 inch, rată de refresh de 120 Hz și sticlă Gorilla Glass Victus+ pentru un plus de rezistență. Samsung promite o autonomie extinsă, datorită bateriei de 5.000 mAh prezentă pe toate cele trei modele, compatibilă cu încărcare rapidă la 45W și tehnologie Super Fast Charge 2.0.

În ceea ce privește performanța, Galaxy A56 5G este echipat cu chipsetul Exynos 1580, iar Galaxy A36 5G cu Snapdragon 6 Gen 3, ambele cu sisteme de răcire cu cameră de vapori pentru o gestionare mai bună a temperaturii în sarcini intense. Toate modelele au camere triple de 50MP și sunt certificate IP67 pentru rezistență la apă și praf. Un alt plus este angajamentul Samsung de a oferi actualizări software și de securitate timp de până la șase ani.

Telefoanele sunt deja disponibile în magazinele din România și pe Samsung.com, în mai multe variante de culoare. În perioada 24 martie – 8 aprilie, clienții care achiziționează unul dintre noile modele primesc upgrade de stocare la preț redus și 30% reducere pentru asigurarea Samsung Care+, valabilă în caz de daune sau furt.

