Samsung vine cu o actualizare importantă pentru noile telefoane din seria Galaxy. Este legată de confidențialitate

Samsung pregătește o versiune mai bună a funcției Privacy Display pentru următoarea generație de telefoane Galaxy S. Noutatea ar urma să ajungă pe Galaxy S27 Pro și Galaxy S27 Ultra și să rezolve una dintre principalele probleme ale sistemului actual, care este pierderea mare de luminozitate.

Privacy Display a debutat pe Galaxy S26 Ultra și poate face ca ecranul să pară aproape negru atunci când este privit din lateral. Ideea este simplă: persoana care ține telefonul vede normal conținutul, dar cei aflați lângă ea nu mai pot citi la fel de ușor ce apare pe ecran.

Funcția poate fi aplicată și doar unor anumite informații, nu neapărat întregului ecran. De exemplu, anumite date sensibile pot fi ascunse fără ca restul interfeței să fie afectat.

Problema actuală este luminozitatea

Pe Galaxy S26 Ultra, Privacy Display vine cu un compromis destul de mare. Atunci când funcția este activată, scade nu doar unghiul de vizualizare, ci și luminozitatea și contrastul.

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De exemplu, dacă ecranul este setat la 1.000 de niți, luminozitatea poate coborî la aproximativ 636 de niți cu Privacy Display activat.

În interior nu este neapărat o problemă, dar afară, în lumină puternică, diferența se poate simți imediat. Samsung ar vrea să corecteze acest lucru pe generația Galaxy S27. Potrivit informațiilor apărute până acum, atât Galaxy S27 Pro, cât și Galaxy S27 Ultra ar urma să păstreze imaginea mult mai luminoasă chiar și atunci când protecția de confidențialitate este pornită.

Nu există însă încă valori exacte pentru luminozitatea noilor ecrane. O altă schimbare importantă este că funcția ar urma să ajungă și pe Galaxy S27 Pro, un model mai compact decât Ultra.

În schimb, Galaxy S27 și Galaxy S27+ nu ar urma să primească Privacy Display, deși zvonurile anterioare sugerau contrariul.

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