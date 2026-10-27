Samsung taie producția telefoanelor Galaxy. Modelele mai ieftine ar putea deveni mai „greu de găsit și mai scumpe”

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 26 Octombrie 2026, ora 17:02
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Samsung taie producția telefoanelor Galaxy. Modelele mai ieftine ar putea deveni mai „greu de găsit și mai scumpe”
FOTO Unsplash

Samsung pregătește o schimbare importantă pentru una dintre cele mai populare game ale sale. Compania ar urma să reducă semnificativ producția telefoanelor Galaxy A, într-un moment în care costurile componentelor au crescut, iar modelele mai accesibile aduc marje tot mai mici.

Potrivit informațiilor citate de ETNews, producția seriei Galaxy A va fi redusă cu aproximativ 20% în trimestrul al patrulea din 2026 față de planurile inițiale. La nivelul întregului an, diferența ar ajunge la aproximativ 10 milioane de telefoane.

Reducerea ofertei poate avea un efect direct asupra cumpărătorilor. Dacă pe piață ajung mai puține modele din zona de buget și mid-range, disponibilitatea lor poate scădea, iar prețurile pot urca.

În paralel, Samsung ar urma să acorde mai multă atenție seriilor Galaxy S și Galaxy Z, unde prețurile sunt mai mari și marjele pot fi mai bune.

Memoria a devenit una dintre cele mai scumpe componente

Una dintre principalele probleme este creșterea prețurilor pentru cipurile de memorie DRAM și NAND Flash. În cazul telefoanelor ieftine și de clasă medie, memoria ar ajunge să reprezinte peste jumătate din costul total de producție.

Această evoluție pune o presiune mai mare tocmai pe telefoanele unde producătorii au mai puțin spațiu pentru a absorbi scumpirile fără să modifice prețul final.

Strategia Samsung din ultimii ani a urmărit menținerea unor prețuri competitive pentru a proteja cota de piață. În condițiile actuale, această abordare ar fi devenit însă mai greu de susținut, iar divizia de telefoane Samsung MX ar urma să încheie anul cu pierderi nete.

În loc să păstreze același volum de telefoane mai ieftine, compania pare să aleagă reducerea producției și mutarea accentului către modelele mai profitabile.

Planul nu pare limitat doar la finalul lui 2026. Sursele citate susțin că Samsung ar putea reduce din nou producția Galaxy A cu peste 10% și în 2027.

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