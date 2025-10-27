Un telefon samsung Galaxy S25+ a luat foc dintr-o dată. Cum s-a întâmplat și ce face gigantul tech acum

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 19:03
183 citiri
Un telefon samsung Galaxy S25+ a luat foc dintr-o dată. Cum s-a întâmplat și ce face gigantul tech acum
FOTO Reddit

Un incident neașteptat ridică semne de întrebare asupra siguranței noii game de telefoane Samsung. Un Galaxy S25+ ar fi luat foc din senin în Coreea de Sud, potrivit relatărilor proprietarului, care susține că dispozitivul nu era la încărcat și funcționa normal până în momentul incidentului.

Telefonul s-a supraîncălzit brusc și a degajat fum toxic

Utilizatorul a declarat că smartphone-ul a devenit brusc foarte fierbinte la atingere, urmat de un sunet de pocnitură și de un fâsâit puternic, însoțit de degajări de fum și gaze fierbinți. Din fericire, combustia bateriei nu a produs flăcări vizibile, iar proprietarul a reușit să arunce telefonul pe podea înainte ca acesta să se deterioreze complet.

Dispozitivul a fost găsit „ars superficial”, fără urme de explozie violentă, un aspect care sugerează că bateria Li-Ion utilizată de Samsung a reușit să limiteze propagarea incendiului. Totuși, specialiștii avertizează că fumul toxic rezultat în astfel de situații poate fi extrem de periculos, mai ales dacă incidentul are loc în spații închise, cum ar fi într-un vehicul sau avion.

Incidentul a avut loc în afara procesului de încărcare

Ceea ce face cazul și mai îngrijorător este faptul că telefonul nu era conectat la priză în momentul defectului, ceea ce sugerează o defecțiune internă spontană. În scenarii similare, supraîncălzirea spontană a acumulatorilor poate fi declanșată de defecte de fabricație, deteriorări mecanice sau probleme legate de circuitele de management al energiei.

Proprietarul a predat dispozitivul unui centru de service Samsung, iar compania a confirmat că a demarat o investigație tehnică detaliată pentru a determina cauza exactă a evenimentului.

Deocamdată, Samsung nu a emis un comunicat oficial privind cazul, dar, dacă investigația confirmă o defecțiune de fabricație, producătorul ar putea fi nevoit să anunțe o inspecție preventivă sau chiar o rechemare limitată a modelelor afectate.

Samsung Galaxy XR: răspunsul pentru Apple Vision Pro, la jumătate de preț și cu Android XR
Samsung Galaxy XR: răspunsul pentru Apple Vision Pro, la jumătate de preț și cu Android XR
Pregătit sub numele de cod Project Moohan, noul Samsung Galaxy XR reprezintă intrarea oficială a companiei sud-coreene în lumea realității mixte (AR-VR). Conceput ca un rival direct pentru...
Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori
Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori
După numeroase solicitări și comparații cu platforma YouTube, Instagram introduce în sfârșit o funcție așteptată de toți. Este vorba de istoricul vizionărilor pentru Reels, care le...
#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din Romania? Radu Georgescu, economist: "Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia Romaniei"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal de proportii: Camelia Voinea, "ultimatum" pentru Denisa Golgota, dupa acuzatiile fara precedent! "Nu stau cu mainile in san"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un telefon samsung Galaxy S25+ a luat foc dintr-o dată. Cum s-a întâmplat și ce face gigantul tech acum
  2. Lângă București, într-o rezervație naturală, se taie copaci. Funcționari din Ministerul Mediului susțin că ar fi "tăieri accidentale"
  3. Fost ministru al Mediului vrea extinderea sistemului de garanție-returnare. Ce ambalaje ar mai putea recicla românii
  4. A lăsat multinaționala pentru o cafenea de cartier. Povestea unei tinere antreprenoare care a luat-o de la zero: ”Foarte multe piedici la care nu te aștepți”
  5. Ponderea importurilor în oferta totală de bunuri și servicii, dublă în România față de media UE
  6. Instagram adaugă, în sfârșit, o funcție cerută de ani de zile de utilizatori
  7. Spotify lansează o funcție pentru Android Auto. Pasagerii vor putea controla muzica din mașină
  8. Șocul unui bărbat după ce a descoperit că aspiratorul său inteligent transmitea în secret o hartă a casei sale. "Atunci am făcut prima mea greșeală: am decis să-l opresc"
  9. UE se mobilizează împotriva șantajului energetic al Rusiei, anunță Jørgensen la București: „Trăim vremuri foarte fragile”
  10. România încheie primele 9 luni cu un deficit de peste 102 miliarde de lei. Venituri în creștere, dar cheltuieli tot mai mari