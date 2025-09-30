Samsung schimbă rețeta Galaxy S26: „vanilla” devine Pro, Plus dispare, iar Ultra pierde ADN-ul Note

Autor: Vlad Ionescu
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 21:05
FOTO Unsplash

Zvonurile venite din lanțul de aprovizionare sugerează că seria Galaxy S26 va marca o repoziționare de brand majoră pentru Samsung. Modelul de bază „vanilla” va fi rebotezat Galaxy S26 Pro, varianta Plus dispare și este înlocuită de un S26 Edge, iar Ultra se transformă într-un flagship mai mare, dar fără legătura clasică cu seria Note.

Specificații fără mari surprize

Din păcate, schimbările par mai mult de marketing decât de hardware. Galaxy S26 Pro ar urma să vină cu un setup foto deja bine cunoscut: senzor principal de 50 MP, ultra-wide de 12 MP, telephoto de 10 MP cu zoom optic 3x și o cameră selfie de 12 MP.

Pe partea de top, S26 Ultra va păstra formula deja folosită: sistem foto de 200 + 50 + 50 + 10 MP, cu mici optimizări la lentile și senzori, plus aceeași cameră frontală de 12 MP. Nici S26 Edge nu aduce revoluții — doar un aranjament dual cu senzor principal de 200 MP și ultra-wide de 50 MP.

Ce aduce totuși nou S26 Ultra

Singurele noutăți notabile țin de design și funcționalitate. Modelul Ultra va avea colțuri mai rotunjite, o schimbare menită să atragă utilizatorii care nu au fost fanii stilului Note. În plus, Samsung pregătește o funcție ce ar putea face valuri: „Privacy Display”, un ecran care blochează privirile curioșilor din jur fără să fie nevoie de folii speciale de protecție.

Deși rețeta camerelor foto pare să fi rămas încremenită în timp, Samsung mizează pe un refresh de branding și pe funcții de confidențialitate pentru a face seria Galaxy S26 atractivă.

