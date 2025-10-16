Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 23:00
144 citiri
Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge
FOTO Unsplash

Samsung pare pregătită să închidă capitolul Edge din gama sa de flagship-uri. Potrivit publicației sud-coreene Newspim, compania a decis să oprească dezvoltarea viitorului Galaxy S26 Edge, la doar câteva luni după lansarea modelului S25 Edge, un telefon care nu a reușit să atingă obiectivele de vânzări și nici să convingă publicul că are o identitate proprie în portofoliul Samsung.

Galaxy S25 Edge s-a vândut în doar 1,31 milioane de unități la nivel global, mult sub modelele „surori” din aceeași gamă: 5,05 milioane pentru Galaxy S25 Plus și 12,18 milioane pentru S25 Ultra. Deși a fost promovat ca un smartphone high-end „ultraslim”, cu un design elegant și margini curbate, vânzările reduse au arătat că piața nu a răspuns acestui concept.

Lansat în avans, cu scopul de a contracara noul iPhone Air, Galaxy S25 Edge trebuia să atragă utilizatorii care doreau un dispozitiv premium, dar mai ușor și mai subțire. În realitate însă, mulți cumpărători au preferat modelele clasice, mai puternice sau cu autonomie mai mare, ceea ce a făcut ca Edge să rămână o variantă de nișă.

Samsung pregătește o reorganizare a gamei Galaxy S26

Potrivit acelorași surse, seria Galaxy S26 va reveni la structura tradițională în trei versiuni: modelul de bază, un Galaxy S26 Plus (care revine în ofertă, după zvonuri că ar fi fost anulat) și flagship-ul S26 Ultra. În plus, Samsung ar putea introduce pentru prima dată o denumire „Pro” pentru modelul standard, într-o încercare de a-l poziționa direct în competiție cu iPhone 17 Pro.

Angajații companiei ar fi fost deja informați că proiectul S26 Edge a fost închis oficial, iar șansele ca linia să fie reluată sunt reduse. Totuși, există surse interne care susțin că dezvoltarea modelului Edge era aproape finalizată, ceea ce ar putea permite o relansare sub un alt nume dacă cererea din piață o va justifica.

#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #smartphone
