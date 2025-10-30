Samsung revine în forță cu Galaxy S26 Edge: proiectul „anulat” s-a transformat într-un model ultra-subțire și premium

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 23:42
96 citiri
Samsung revine în forță cu Galaxy S26 Edge: proiectul „anulat” s-a transformat într-un model ultra-subțire și premium
FOTO Android Headlines

Zvonurile despre dispariția versiunii Galaxy S26 Edge par să fi fost, de fapt, o pistă falsă. Potrivit unor surse apropiate companiei, Samsung nu a abandonat ideea, ci a reinventat complet conceptul, iar rezultatul ar putea fi cel mai subțire flagship din istoria brandului.

Proiectul original S26 Edge ar fi fost, într-adevăr, pus pe pauză, însă în paralel a început dezvoltarea unei noi versiuni cu numele de cod „More Slim”, un succesor direct al lui S25 Edge (care purta intern codul „Slim”).

De ce va fi atât de slim

Denumirea „More Slim” nu este întâmplătoare. Samsung își propune să ducă ideea de design ultra-subțire la un nou nivel. Sursele vorbesc despre o grosime de doar 5,5 mm, mai redusă chiar și decât cei 5,8 mm ai modelului anterior, o realizare impresionantă, mai ales dacă nu sunt făcute compromisuri majore la nivel de baterie, performanță sau sistem foto.

Noua versiune ar urma să continue filosofia seriei Edge: un design curbat, rafinat și un profil spectaculos, dar integrat într-o carcasă care pune accent pe eleganță și portabilitate. Dezvoltarea lui „More Slim” a început mai târziu decât cea a flagshipurilor principale din seria S26, ceea ce explică de ce lansarea ar putea fi decalată pentru a doua jumătate a anului 2026, exact cum s-a întâmplat și cu S25 Edge.

Decizia de a amâna modelul Edge ar putea fi una calculată. Samsung ar dori să păstreze un efect de surpriză după lansarea celor trei versiuni de bază din seria S26, programate (potrivit zvonurilor) pentru martie 2026, întârziere cauzată de finalizarea modelului S26+.

#tehnologie, #smartphone, #Samsung , #smartphone
