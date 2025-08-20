Samsung pregătește o surpriză majoră pentru Galaxy S26 Ultra: ecranul care îți protejează intimitatea

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 18:17
Samsung pregătește o surpriză majoră pentru Galaxy S26 Ultra: ecranul care îți protejează intimitatea
De la filtre antireflexie care au schimbat experiența de utilizare pe Galaxy S24 Ultra și apoi pe S25 Ultra, Samsung merge acum cu un pas mai departe. Noul Galaxy S26 Ultra ar putea inaugura o tehnologie ce promite să transforme felul în care privim confidențialitatea pe telefon: un display inteligent, capabil să limiteze unghiurile de vizualizare doar atunci când este nevoie.

Ecranul va fi produs în fabricile Samsung Display și se bazează pe tehnologia Flex Magic Pixel OLED, prezentată deja la MWC 2024. Prin intermediul unui filtru polarizator controlat electric, panoul poate decide cine are voie să vadă conținutul afișat și cine rămâne pe dinafară.

Cum funcționează noul „privacy display”

Spre deosebire de foliile clasice cu efect de confidențialitate, care reduc permanent vizibilitatea laterală și afectează calitatea imaginii, soluția Samsung intervine doar atunci când situația o cere. De exemplu, funcția se activează automat în momentul în care deschizi aplicații sensibile precum home banking sau atunci când tastezi datele de logare. În plus, utilizatorii vor putea seta această protecție manual, pentru aplicații sau mesaje alese, astfel încât ochii curioșilor să fie ținuți la distanță fără niciun compromis pentru experiența de zi cu zi.

Un alt detaliu important este introducerea filtrului de culoare prin encapsulare, care înlocuiește vechiul strat polarizator. Această schimbare reduce grosimea și greutatea panoului, îmbunătățește eficiența energetică și sporește luminozitatea. Totodată, pierderile de lumină în modul de confidențialitate devin minime, iar imaginea rămâne clară atunci când e privită direct.

