Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Galaxy. Ce se întâmplă cu viitorul Galaxy S26 Ultra

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 19:34
176 citiri
FOTO Unsplash

Samsung pregătește o surpriză mai puțin plăcută pentru fanii seriei Ultra. Viitorul Galaxy S26 Ultra nu scapă de camera bump și, din contră, îl face și mai vizibil.

Deși senzorii foto rămân în mare parte neschimbați, compania promite o creștere de până la 50% a cantității de lumină captată, ceea ce ar putea transforma radical calitatea pozelor și filmărilor nocturne. Secretul stă în noile lentile cu deschidere mai mare – însă acestea nu mai pot fi ascunse într-un corp de doar 7,9 mm grosime. Rezultatul: o insulă foto în două trepte, cu lentile din aluminiu pentru camerele principale (wide, tele și ultrawide).

Cum va arăta noul design

Comparat cu S25 Ultra, unde camerele adăugau 2,4 mm grosime, noul S26 Ultra ajunge la 4,5 mm extra, ridicând profilul total la 12,4 mm. Telefonul va fi și puțin mai înalt și mai lat, dar Samsung mizează pe marginile ecranului mai rotunjite pentru a oferi o ergonomie mai bună în utilizare. În schimb, greutatea scade subtil, la 217 grame – cu un gram mai puțin decât generația anterioară.

Dincolo de design, miza reală pare să fie competiția directă cu Apple, care domină zona fotografiei în lumină slabă, și presiunea tot mai mare venită din China, unde producători precum Xiaomi ridică standardele tot mai sus.

#tehnologie, #Samsung, #galaxy, #Android , #smartphone
