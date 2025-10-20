Samsung rupe tăcerea: nu va exista un Galaxy S26 Pro. Ce smartphone-uri va oferi seria S26

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 18:16
155 citiri
Samsung rupe tăcerea: nu va exista un Galaxy S26 Pro. Ce smartphone-uri va oferi seria S26
FOTO: GSMArena

După săptămâni de speculații și capturi „scăpate” pe internet, zvonul privind apariția unui model Galaxy S26 Pro poate fi, în sfârșit, pus pe pauză. Potrivit publicației SamMobile, surse apropiate de companie confirmă că Samsung nu are în plan niciun model Pro pentru seria de flagship-uri care va fi lansată în ianuarie 2026.

În locul acestuia, compania va păstra formula clasică și testată: Galaxy S26, S26+ și S26 Ultra. Cu alte cuvinte, Samsung continuă să mizeze pe aceeași trei modele de succes, diferențiată în special prin mărimea ecranului, materialele folosite și performanța sistemului de camere.

Fără „Pro”, fără „Edge”

Zvonurile despre un model „Pro” au apărut după o presupusă captură de ecran dintr-un document de marketing, în care denumirea „S26 Pro” era menționată ca parte a seriei. Surse apropiate companiei spun însă că a fost vorba doar de o eroare de traducere automată într-un material intern.

De asemenea, lipsa unui nou model Edge confirmă informațiile anterioare potrivit cărora Samsung a renunțat complet la formatul ultrasubțire, pe fondul vânzărilor slabe ale Galaxy S25 Edge.

Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Samsung Galaxy S26 Ultra: primul leak complet arată schimbarea majoră de design și posibilele planuri pentru procesorul flagship
Pe măsură ce zvonurile despre noul Samsung Galaxy S26 Ultra se înmulțesc, interesul fanilor Android a ajuns la cote maxime. Considerat deja cel mai așteptat flagship al anului 2026, telefonul...
Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge
Samsung ar putea renunța la Galaxy S26 Edge după vânzările dezamăgitoare ale modelului S25 Edge
Samsung pare pregătită să închidă capitolul Edge din gama sa de flagship-uri. Potrivit publicației sud-coreene Newspim, compania a decis să oprească dezvoltarea viitorului Galaxy S26 Edge,...
#tehnologie, #Samsung, #galaxy , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari
ObservatorNews.ro
Ajutor de sarbatori pentru 4,6 milioane de pensionari. Cati bani vor primi
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Samsung ar putea amâna lansarea Galaxy S26. Probleme hardware și schimbare de strategie înainte de startul din 2026
  2. Samsung rupe tăcerea: nu va exista un Galaxy S26 Pro. Ce smartphone-uri va oferi seria S26
  3. Google schimbă regulile jocului în securitatea Android. Ce funcție introduce compania pentru prevenirea escrocheriilor online și recuperarea conturilor
  4. Facebook vrea acces la galeria ta foto în schimbul unui tool cu AI. Cum poate fi dezactivată funcția
  5. Românul care conducea Microsoft a plecat din companie. Va conduce acum operațiunile unei companii în 30 de țări
  6. Dedolarizarea nu mai este doar teoretică: Schimbări majore în arhitectura financiară globală
  7. Noul MacBook Pro M5 dă lovitura! Cel mai rapid laptop testat vreodată în Geekbench
  8. Update de groază pentru șoferi. Un simplu patch software a oprit motorul în mers la mii de mașini
  9. Actualizarea care îți blochează Windows-ul! Tastatura și mouse-ul dispar din meniul de recuperare
  10. Pană masivă de internet. Zeci de site-uri și aplicații nu mai funcționează la nivel mondial. Inclusiv mai multe bănci sunt afectate

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Business Focus,
Cu cât poate crește din nou TVA. Riscuri grave pentru economia României în 2026