Samsung pregătește patru telefoane Galaxy S27, iar cel mai scump ar putea pierde o cameră. Ce schimbări apar în primele informații

Samsung ar putea face o schimbare neașteptată la următoarea generație de telefoane premium. Galaxy S27 Ultra, modelul care ar trebui să ofere cele mai avansate funcții foto, ar putea renunța la una dintre camerele dedicate zoomului, potrivit unor informații neoficiale despre seria pregătită pentru 2027.

Noile detalii, publicate de SammyGuru, indică faptul că Samsung analizează configurații cu trei camere principale pe spate pentru toate cele patru telefoane: Galaxy S27, S27+, S27 Pro și S27 Ultra.

Ce camere ar putea primi Galaxy S27 Pro și S27 Ultra

Această abordare ar însemna o diferență față de configurațiile Ultra cu două camere dedicate apropierii imaginii. În schimb, compania ar putea introduce senzori noi și îmbunătățiri ale procesării fotografiilor, deși detaliile despre software nu sunt cunoscute.

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Pentru modelele Galaxy S27 și S27+, schimbările ar fi mai puțin vizibile. Ambele ar păstra o cameră principală de 50 MP și una ultrawide de 12 MP, asemănătoare celor folosite pe generația precedentă.

Camera pentru zoom ar avea tot 12 MP și apropiere optică 3x, iar cea frontală ar rămâne la 12 MP.

Cele mai mari modificări sunt așteptate la versiunile Pro și Ultra. Ambele ar putea utiliza un nou senzor principal Samsung de 200 MP, alături de o cameră ultrawide de 50 MP.

Diferența ar apărea la fotografiile realizate de la distanță. Galaxy S27 Pro ar oferi zoom optic 3x, în timp ce Galaxy S27 Ultra ar păstra apropierea optică 5x.

Camera frontală ar urma să fie îmbunătățită la 16 MP pe ambele dispozitive.

Există însă informații contradictorii privind rezoluția camerelor telefoto. Unele date indică senzori de 50 MP, în timp ce alte informații menționează 12 MP. Prin urmare, configurațiile nu pot fi considerate definitive.

Renunțarea la una dintre camerele pentru zoom ar putea conta pentru utilizatorii care aleg versiunea Ultra tocmai pentru flexibilitatea sistemului foto.

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Deocamdată, nu se știe dacă Samsung va compensa această schimbare prin procesare software sau prin folosirea senzorului principal pentru anumite niveluri de apropiere.

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