Samsung pregătește o posibilă revenire a unei tehnologii foto pe care a folosit-o în urmă cu aproape un deceniu. Viitoarele Galaxy S28 Pro și Galaxy S28 Ultra ar putea primi camere cu diafragmă variabilă, o funcție care permite telefonului să controleze cantitatea de lumină ce ajunge la senzor.

Informația vine de la Yogesh Brar, cunoscut pentru dezvăluirile sale despre produse nelansate, și vizează telefoanele Samsung așteptate în 2028.

Potrivit acestuia, compania ar fi analizat introducerea tehnologiei încă de la generația Galaxy S27, însă costurile și spațiul suplimentar necesar componentelor ar fi dus la amânarea planurilor.

Samsung nu a confirmat informațiile, iar dezvoltarea seriei Galaxy S28 se află încă într-o etapă în care specificațiile se pot schimba.

Tehnologia nu este complet nouă pentru producătorul sud-coreean. Galaxy S9 și S9+, lansate în 2018, ofereau deja posibilitatea modificării diafragmei camerei principale. Funcția a fost păstrată și pe seria Galaxy S10, înainte să dispară de pe generațiile următoare.

Cum ar putea îmbunătăți diafragma variabilă fotografiile făcute cu telefonul

Camerele majorității telefoanelor folosesc o diafragmă fixă, iar luminozitatea fotografiilor este ajustată în principal prin senzor și procesare software.

O diafragmă variabilă permite modificarea fizică a deschiderii obiectivului, în funcție de condițiile în care este realizată fotografia.

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Într-un restaurant slab luminat sau într-o fotografie făcută seara, o deschidere mai mare lasă să pătrundă mai multă lumină. Acest lucru poate ajuta la obținerea unor imagini mai clare, cu mai puțin zgomot.

În schimb, într-o zi însorită, diafragma poate fi micșorată pentru a controla mai bine lumina și pentru a menține o zonă mai mare a imaginii în focalizare.

Această posibilitate poate fi utilă pentru fotografiile de grup, peisaje sau cadre în care mai multe obiecte trebuie să apară clare. Interesul pentru tehnologie ar fi crescut și după introducerea unei soluții similare de către Apple pe generația iPhone 18 Pro, potrivit informațiilor citate.

Yogesh Brar susține că și alți producători de telefoane Android, inclusiv companii din China, analizează utilizarea diafragmei variabile pe viitoarele modele premium. Deocamdată, nu există informații confirmate despre senzorii foto, valorile diafragmei sau modul în care Samsung ar implementa funcția.

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