Samsung lansează Galaxy Tab S10 Lite: o tabletă cu 5G și S Pen inclus

Samsung a prezentat oficial noua Galaxy Tab S10 Lite, un model care încearcă să aducă un echilibru între performanță, portabilitate și preț accesibil. Lansarea globală a avut loc pe 25 august, iar din 5 septembrie tableta ajunge și pe piața din România, în trei variante de culoare: gri, argintiu și coralred.

Noutatea majoră a acestei generații este integrarea conectivității 5G, care permite utilizatorilor să rămână online permanent, fără să depindă de rețelele Wi-Fi.

Un ecran mai luminos și autonomie generoasă

Dispozitivul are un ecran de 10,9 inch cu tehnologie Vision Booster, ceea ce înseamnă o vizibilitate mai bună chiar și în lumina directă a soarelui. Luminozitatea de până la 600 de niți și filtrarea emisiei de lumină albastră sugerează că Samsung a gândit tableta pentru ore întregi de streaming sau cursuri online, fără disconfort vizual. În interior se află un procesor Exynos 1380 și o baterie de 8000 mAh, suficientă pentru o zi de utilizare continuă.

Un avantaj important este includerea stylus-ului S Pen direct în pachet, lucru care la alte modele costă suplimentar. Cu acesta, utilizatorii pot lua notițe rapide, pot adnota documente PDF și pot testa aplicații de productivitate și creativitate precum Goodnotes, Clip Studio Paint sau LumaFusion, disponibile cu perioade de probă gratuite. Funcțiile de multitasking, precum Split View și Circle to Search with Google, completează experiența.

Pe partea de conectivitate, Galaxy Tab S10 Lite oferă suport pentru 5G, Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.3, iar memoria poate fi configurată cu 6 sau 8 GB RAM și până la 256 GB stocare, extensibilă prin card microSD de până la 2 TB. Camera foto rămâne una simplă, cu 8 MP pe spate și 5 MP frontal, gândită mai degrabă pentru apeluri video decât pentru fotografie avansată.

