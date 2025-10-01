Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC

După ani de prototipuri și zvonuri, Samsung se apropie de momentul lansării celui mai îndrăzneț proiect al său: telefonul pliabil tri-fold. Potrivit publicațiilor Korea Times și ETNews, gigantul sud-coreean intenționează să dezvăluie dispozitivul la summitul APEC, organizat în Coreea de Sud între 31 octombrie și 1 noiembrie.

Sursele din industrie susțin că Samsung va expune noul telefon într-un spațiu dedicat din cadrul summitului. Imediat după eveniment, compania ar putea lansa oficial modelul pe piața sud-coreeană, chiar din luna noiembrie.

Deși nu avem încă o denumire confirmată, cele mai multe zvonuri îl numesc Galaxy TriFold. Acesta ar veni cu un design spectaculos, bazat pe două balamale și trei panouri, transformându-se din smartphone în tabletă cu un singur gest.

Producție limitată și preț de lux

Samsung ar pregăti o producție inițială de doar 50.000 de unități, adică mai puțin de o treime din volumul obișnuit al flagship-urilor Galaxy. Dispozitivul nu ar fi disponibil la scară largă din start, ci mai degrabă ca un produs de nișă, destinat piețelor-cheie și colecționarilor de tehnologie.

Prețul estimat? Aproximativ 3.000 de dolari, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri produse vreodată de companie. Contactat de presa sud-coreeană, producătorul a evitat să confirme zvonurile.

