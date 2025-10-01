Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 20:14
Samsung pregătește „Galaxy TriFold”: primul telefon cu trei ecrane ar putea fi prezentat la summitul APEC
FOTO Unsplash

După ani de prototipuri și zvonuri, Samsung se apropie de momentul lansării celui mai îndrăzneț proiect al său: telefonul pliabil tri-fold. Potrivit publicațiilor Korea Times și ETNews, gigantul sud-coreean intenționează să dezvăluie dispozitivul la summitul APEC, organizat în Coreea de Sud între 31 octombrie și 1 noiembrie.

Sursele din industrie susțin că Samsung va expune noul telefon într-un spațiu dedicat din cadrul summitului. Imediat după eveniment, compania ar putea lansa oficial modelul pe piața sud-coreeană, chiar din luna noiembrie.

Deși nu avem încă o denumire confirmată, cele mai multe zvonuri îl numesc Galaxy TriFold. Acesta ar veni cu un design spectaculos, bazat pe două balamale și trei panouri, transformându-se din smartphone în tabletă cu un singur gest.

Producție limitată și preț de lux

Samsung ar pregăti o producție inițială de doar 50.000 de unități, adică mai puțin de o treime din volumul obișnuit al flagship-urilor Galaxy. Dispozitivul nu ar fi disponibil la scară largă din start, ci mai degrabă ca un produs de nișă, destinat piețelor-cheie și colecționarilor de tehnologie.

Prețul estimat? Aproximativ 3.000 de dolari, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai scumpe smartphone-uri produse vreodată de companie. Contactat de presa sud-coreeană, producătorul a evitat să confirme zvonurile.

