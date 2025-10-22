Samsung Galaxy XR: răspunsul pentru Apple Vision Pro, la jumătate de preț și cu Android XR

Pregătit sub numele de cod Project Moohan, noul Samsung Galaxy XR reprezintă intrarea oficială a companiei sud-coreene în lumea realității mixte (AR-VR). Conceput ca un rival direct pentru Apple Vision Pro, dispozitivul promite o experiență similară, însă la un preț considerabil mai accesibil, aproximativ 1.800 de dolari, adică aproape la jumătate față de cei 3.500 de dolari ceruți de Apple.

Parteneriat Samsung – Google – Qualcomm

Galaxy XR este construit pe o platformă complet nouă, Android XR, dezvoltată în colaborare cu Google și Qualcomm. Google aduce inteligența artificială multimodală (prin serviciile Gemini, integrate nativ în sistem), în timp ce Qualcomm furnizează hardware-ul de procesare XR2+ Gen 2. Samsung contribuie cu ecrane Micro-OLED 4K de ultimă generație, produse de divizia sa Display.

Astfel, Galaxy XR devine primul dispozitiv Android de realitate mixtă cu integrare completă AI, oferind control prin voce, vedere și gesturi, în locul interfețelor clasice cu controlere sau meniuri statice.

Specificații tehnice: ecrane 4K, Snapdragon XR2+ și 16 GB RAM. Galaxy XR vine echipat cu:

- Două ecrane Micro-OLED 4K cu 29 milioane de pixeli;

- Densitate de 6,3 microni/pixel și rată de reîmprospătare de până la 120Hz;

- Câmp vizual de 109° orizontal și 100° vertical;

- Procesor Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, optimizat pentru XR;

- 16 GB RAM și 256 GB stocare internă UFS ultrarapidă.

Samsung recunoaște totuși că performanța vizuală maximă (claritate și contrast) este atinsă la o rată de reîmprospătare mai mică, în jur de 90Hz, o alegere menită să mențină echilibrul între fluiditate și autonomie.

Autonomia Galaxy XR este estimată la 2 ore de utilizare intensă, cu posibilitatea de extindere până la 4,5 ore folosind o baterie externă opțională (302 g). Casca în sine cântărește 545 g și este proiectată pentru distribuirea uniformă a greutății între frunte și ceafă, reducând presiunea facială.

Designul modular include un ecran de protecție detașabil, permițând utilizatorilor să aleagă între confort sporit și imersiune totală.

Marele avantaj al Galaxy XR este ecosistemul Android deschis. Toate aplicațiile Android pot rula nativ, iar compatibilitatea cu standardul OpenXR le oferă dezvoltatorilor posibilitatea de a adapta rapid proiectele existente pentru noua platformă.

Astfel, Samsung nu pornește de la zero, ci profită de întreaga bibliotecă Android și de rețeaua deja existentă de dezvoltatori Google.

Galaxy XR este deja listat pe site-ul oficial Samsung și în magazinele Samsung Experience Store. Primii cumpărători vor primi pachetul exclusiv Explorer Bundle (valoare peste 1.000 USD).

