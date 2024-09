Samsung își extinde portofoliul de inovații AI la IFA 2024. Cu ce a venit nou gigantul tech

Cu ocazia celei de-a 100-a ediții a IFA, Samsung a prezentat la Berlin cele mai recente inovații în inteligența artificială sub conceptul "AI For All", demonstrând cum tehnologia poate îmbunătăți viața utilizatorilor prin soluții accesibile și integrate în dispozitive mobile, electrocasnice și divertisment.

Samsung continuă să își dezvolte ecosistemul SmartThings, care numără deja peste 500 de milioane de dispozitive conectate la nivel global. Compania estimează că, până la sfârșitul anului 2024, vor fi active 200 de milioane de dispozitive Galaxy AI, confirmând astfel angajamentul său pentru inovații accesibile.

Proiectoarele the premiere 9 și the premiere 7: tehnologie avansată cu inteligență artificială

Printre cele mai așteptate lansări ale Samsung la IFA 2024 se numără proiectoarele The Premiere 9 și The Premiere 7, care folosesc tehnologie ultra-short throw pentru a proiecta imagini de mari dimensiuni chiar și de la distanțe mici. Ambele modele oferă rezoluție 4K, dar și funcții AI care optimizează conținutul vizual.

The Premiere 9 dispune de tehnologie laser triplu, acoperire de 154% a gamei de culori DCI-P3 și o luminozitate de 3.450 de lumeni ISO, ideală pentru experiențe de vizionare captivante.

Ads

The Premiere 7, la rândul său, oferă o luminozitate de 2.500 de lumeni ISO și acoperire de 100% a aceleași game de culori, promițând o imagine clară și vibrantă.

Ambele proiectoare sunt dotate cu funcții AI precum AI Upscaling, care îmbunătățește calitatea conținutului la 4K, și Vision Booster, ce ajustează automat contrastul și luminozitatea în funcție de lumina ambientală. În plus, sistemul audio încorporat cu Dolby Atmos asigură un sunet de calitate superioară, fără a fi necesare difuzoare externe.

Samsung galaxy book5 pro 360: putere și productivitate cu ajutorul AI

Samsung a dezvăluit și noul laptop Galaxy Book5 Pro 360, care vine echipat cu procesoarele de ultimă generație Intel Core Ultra din seria 2 și tehnologia Copilot+ PC. Acest model aduce peste 300 de funcții AI menite să optimizeze creativitatea, productivitatea și gaming-ul.

Laptopul are un ecran Dynamic AMOLED 2X cu rezoluție 3K, rată de refresh adaptivă de 120Hz și include un S Pen pentru o utilizare ușoară. Performanța grafică este susținută de Intel ARC GPU, oferind o creștere de 17% a capacității grafice, iar autonomia bateriei de până la 25 de ore și încărcarea rapidă de 65W sunt alte caracteristici cheie.

Ads