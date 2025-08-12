Jaf ca în filme pe aeroportul Heathrow: 12.000 de telefoane Samsung au dispărut dintr-un camion. Unde ar putea fi vândute la un preț redus

Un transport de aproape 10 milioane de dolari, proaspăt descărcat pe aeroportul Heathrow din Marea Britanie, a dispărut fără urmă după ce hoții au plecat cu tot cu camionul în care era depozitat. În interior se aflau peste 12.000 de dispozitive Samsung, dintre care 5.000 de unități Galaxy Z Fold 7 și 5.000 Galaxy Z Flip 7, plus ceasuri Galaxy Watch8 și modele Galaxy S25 și Galaxy A16.

Autoritățile spun că operațiunea a fost executată cu precizie, semănând mai degrabă cu scenariul unui film de acțiune decât cu un furt obișnuit. Presa sud-coreeană relatează că containerul a fost găsit ulterior, dar nu există confirmarea că marfa se afla încă în el. Transportul era însă asigurat la valoarea integrală, astfel că Samsung nu va suporta pierderi financiare directe.

Telefoanele furate vor fi blocate de la distanță

Chiar dacă tentația unor „oferte” pe site-urile de licitații online va crește, cei care speră la un Galaxy de ultimă generație la preț de chilipir ar putea avea surprize neplăcute. Samsung are un sistem care identifică dispozitivele furate după numărul de serie și le dezactivează de la distanță imediat ce sunt conectate la internet. Odată blocat, un telefon nu mai poate fi folosit decât dacă i se înlocuiește placa electronică, ceea ce îl face practic inutilizabil pentru cumpărător.

Mai mult, mecanismul de blocare nu este instantaneu, poate trece de la câteva minute la câteva zile până când telefonul devine inutil. Asta înseamnă că un dispozitiv poate părea perfect funcțional în momentul vânzării, pentru ca ulterior să afișeze doar un ecran mort.

