Metoda prin care noul telefon Samsung vrea să se asigure că utilizatorii se bucură de intimitate. Ce înseamnă ecranul privacy

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 20:00
947 citiri
FOTO Unsplash

Samsung vrea să rezolve o problemă frecventă pentru cei care folosesc telefonul în locuri publice: privirile indiscrete. În loc de folii speciale pentru ecran, compania lucrează la o funcție nativă, denumită Privacy Display, descoperită recent în codul One UI 8.5.

Descrierea oficială din firmware spune clar: „Limitează vizibilitatea ecranului din unghiuri laterale pentru a vă proteja confidențialitatea în public.” Practic, atunci când este activată, funcția face ca afișajul să fie vizibil doar din față, reducând unghiurile laterale de vizualizare.

Cum va funcționa Privacy Display pe Galaxy S26 Ultra

Capturile de ecran distribuite de utilizatorul X Achultra arată că funcția poate fi activată manual, programată la anumite ore sau setată pe „Auto Privacy”, astfel încât să pornească singură în locuri aglomerate, cum ar fi lifturi, transport public sau cafenele. În plus, utilizatorii vor putea alege aplicațiile pentru care să fie activă protecția.

Funcționalitatea pare să meargă și mai departe: Samsung ar putea permite mascarea doar a unor elemente de pe ecran, precum notificările, ferestrele picture-in-picture sau imaginile din galerie marcate ca private. Chiar și introducerea codului PIN sau a parolelor va putea fi protejată de ochii celor din jur. Există și o opțiune numită „Confidențialitate maximă”, care reduce suplimentar luminozitatea pentru a îngreuna și mai mult vizualizarea conținutului.

Totuși, noua tehnologie nu va fi disponibilă pe toate telefoanele. Din informațiile actuale, Privacy Display va necesita suport hardware dedicat și va fi exclusivă pentru Galaxy S26 Ultra. Modelele mai vechi sau versiunile standard și Plus ale seriei S26 nu vor primi această funcție, chiar dacă vor fi actualizate la One UI 8.5.

