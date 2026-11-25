Samsung pregătește mai multe schimbări pentru Galaxy S27 Ultra, însă nu toate vor reprezenta îmbunătățiri. Potrivit unor informații apărute înaintea lansării, viitorul telefon ar putea pierde camera dedicată zoomului optic 3x și sistemul de focalizare laser. În plus, cele mai rapide memorii ar urma să fie disponibile doar pe configurațiile mai scumpe.

Modificările ar putea avea legătură cu creșterea costurilor de producție, în special a prețurilor pentru memoria RAM și componentele de stocare. Samsung ar încerca astfel să limiteze cheltuielile, păstrând anumite tehnologii pentru modelele cu prețuri mai mari.

Informațiile provin din mai multe surse neoficiale, inclusiv de la cunoscuții leakeri Ice Universe și OnLeaks. Deși aceștia prezintă unele detalii diferite despre design, ambele surse indică eliminarea camerei cu zoom 3x.

Ce schimbări ar putea aduce Samsung pe Galaxy S27 Ultra

Galaxy S27 Ultra ar urma să folosească trei camere foto pe spate, în locul configurației cu patru camere întâlnite pe generațiile anterioare.

Samsung ar putea renunța și la senzorul laser folosit pentru focalizarea automată. Acesta măsoară distanța până la subiect cu ajutorul luminii infraroșii și poate contribui la obținerea unor fotografii clare în condiții de iluminare dificilă.

În locul său, compania ar putea utiliza un sistem de focalizare Dual Pixel, care analizează informațiile captate de senzorul foto. Tehnologia este deja prezentă pe alte telefoane Samsung și nu necesită un modul laser separat.

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Eliminarea acestuia nu înseamnă automat fotografii mai slabe, însă performanțele reale vor depinde de senzorii și algoritmii utilizați.

O altă schimbare privește memoria. Potrivit informațiilor publicate de Notebookcheck, Galaxy S27 Ultra ar urma să primească memorii RAM LPDDR6 și stocare UFS 5.0 numai în versiunile de 512 GB și 1 TB.

Modelul de bază ar putea păstra componente mai lente, chiar dacă face parte din aceeași gamă premium.

În paralel, Samsung ar lua în calcul revenirea la 8 GB RAM pentru Galaxy S27 standard, în timp ce celelalte modele ar porni de la 12 GB.

Și designul ar putea fi modificat, imaginile neoficiale sugerând un modul foto dreptunghiular, diferit de aspectul actual.

Samsung nu a confirmat niciuna dintre aceste informații. Configurația finală și eventualele diferențe dintre versiunile Galaxy S27 Ultra vor fi cunoscute la prezentarea oficială.

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