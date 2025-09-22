Samsung pregătește o surpriză pentru fanii săi: interfața One UI 8.5 a apărut deja pe internet

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 22:01
FOTO Unsplash

Interfața One UI 8.5 a apărut deja pe internet, chiar dacă lansarea oficială e așteptată abia odată cu seria Galaxy S26, în ianuarie. O versiune timpurie, destinată inițial modelului Galaxy S25 Ultra, a fost interceptată pe serverele companiei și ulterior portată de un dezvoltator pe un Galaxy S21+, oferind primele imagini cu noul software.

Videoclipul postat pe X de utilizatorul @Feruzbek_101 dezvăluie timp de șase minute cum arată One UI 8.5 în acțiune: ecranul de start, meniul Setări, secțiunea Device Care, aplicația Teme Galaxy și editorul video Studio.

Ce schimbări aduce One UI 8.5

Noul meniu Setări pare mai aerisit, cu elemente compacte și fără text suplimentar sub titlurile secțiunilor. Bara de căutare a fost mutată jos, într-o poziție mai comodă pentru utilizatori. În plus, apar umbre și efecte vizuale noi atât pe meniuri, cât și pe bara de căutare, iar pagina de search afișează acum rezultatele în grilă cu trei coloane.

Un detaliu interesant este butonul Înapoi, care „plutește” deasupra conținutului atunci când derulezi și capătă o umbră, asemănător cu stilul iOS. Containerele din interfață au și ele umbre discrete, oferind un efect de „ridicare” față de fundal.

Deși Samsung nu a mai lansat un update intermediar „.5” din 2020 (One UI 2.5), zvonurile indică faptul că One UI 8.5 va fi ediția care va însoți Galaxy S26 la debut. Asta înseamnă că utilizatorii mai au câteva luni bune până la prezentarea oficială, timp în care pot apărea și mai multe scurgeri de informații.

Interfața este construită pe Android 16, iar pasul următor va fi One UI 9.0, cel mai probabil bazat pe Android 17.

