Samsung pregătește One UI 8.5: 9 funcții noi care schimbă complet experiența Galaxy

Autor: Vlad Ionescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 08:09
239 citiri
FOTO Unsplash

Deși abia a început distribuirea actualizării One UI 8 bazată pe Android 16, deja au apărut informații despre următorul mare update, One UI 8.5. Firmware-ul testat dezvăluie o serie de funcții noi și schimbări de design care vor ajunge pe telefoanele Galaxy în următoarele luni.

Printre noutăți se numără un „Private Display” ce limitează vizibilitatea ecranului din unghiuri laterale, astfel încât doar utilizatorul să vadă clar conținutul, precum și un sistem automat de filtrare a apelurilor inspirat de Pixel, care ar putea respinge spam-ul fără ca tu să ridici telefonul.

Ce aduce One UI 8.5 pentru utilizatorii Galaxy

Funcția Quick Share va primi suport NFC pentru transferuri rapide prin simpla apropiere a două telefoane, iar aplicația Samsung Weather va reintegra monitorizarea polenului – o veste bună pentru cei cu alergii. Tot cu One UI 8.5, în ecranul principal va apărea un shortcut dedicat agenților AI, cu posibilitatea de a alege între Gemini, Perplexity sau Gauss pentru răspunsuri rapide și scurte.

La nivel vizual, interfața va primi accente inspirate de iOS: setări mai compacte, buton de căutare mutat jos și efecte vizuale noi. Utilizatorii avansați vor putea dezactiva temporar Auto Blocker, pentru a instala aplicații din surse externe, iar sistemul va detecta automat luminile intermitente din videoclipuri pentru a proteja persoanele sensibile.

Cireașa de pe tort este panel-ul complet personalizabil: fiecare modul va putea fi mutat, ascuns sau rearanjat, oferind un nivel de libertate pe care Samsung nu l-a mai oferit până acum.

