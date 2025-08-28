Samsung extinde One UI: de acum și alte dispozitive și gadget-uri primesc 7 ani de actualizări

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 28 August 2025, ora 06:00
80 citiri
Samsung extinde One UI: de acum și alte dispozitive și gadget-uri primesc 7 ani de actualizări
FOTO Unsplash

Samsung își ține promisiunea legată de actualizările software la un nou nivel. După ce a anunțat că telefoanele și tabletele sale vor beneficia de 7 ani de update-uri, iar ulterior a extins regula și la televizoare, gigantul sud-coreean face un pas neașteptat: aceeași politică se aplică acum și pentru electrocasnicele smart.

Anunțul a fost făcut printr-un blogpost oficial, unde compania a confirmat că interfața One UI va fi implementată pe o gamă variată de aparate pentru casă. Nu este vorba doar de un design uniform, ci și de funcții integrate care până acum erau rezervate device-urilor mobile.

De la telefoane la frigidere și mașini de spălat

One UI pe electrocasnice înseamnă integrarea unor aplicații și servicii deja cunoscute de utilizatorii Samsung, precum asistentul vocal Bixby, aplicația Galerie, serviciul de streaming Samsung TV Plus și o versiune îmbunătățită de SmartThings, cu module dedicate familiei, animalelor de companie sau întreținerii locuinței. În plus, începând din 2026, funcția Now Brief va fi disponibilă pe anumite modele de aparate și va oferi informații utile precum prognoza meteo, programul familiei sau chiar sugestii de rețete, sincronizate cu starea electrocasnicelor din casă.

Toate aceste produse smart, lansate începând cu 2024, vor beneficia de 7 ani de actualizări software și de securitate, cu mențiunea că perioada se calculează din anul apariției pe piață. Astfel, un frigider cumpărat în 2026, dar lansat în 2024, va avea în realitate doar 5 ani de suport. În plus, compania admite că anumite update-uri ar putea fi omise dacă hardware-ul nu le poate susține.

