Samsung ar putea fi nevoită să folosească un procesor Qualcomm pe Galaxy S27 Ultra, chiar dacă propriul cip Exynos 2700 ar oferi performanțe suficiente pentru telefon. Problema nu ar fi una tehnică, ci ar avea legătură cu numărul de procesoare disponibile și cu costurile unei schimbări de ultim moment.

Potrivit unor informații apărute pe forumul sud-coreean Meeco, compania ar fi analizat posibilitatea de a echipa modelul Ultra cu Exynos 2700. Planurile de producție stabilite anterior și cererea estimată pentru noul flagship ar fi făcut însă această variantă dificil de pus în practică.

În prezent, Galaxy S27 Ultra este așteptat cu Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, deși au existat zvonuri despre posibile probleme de supraîncălzire ale procesorului Qualcomm. Compania americană a respins aceste informații.

De ce Samsung nu ar putea produce suficiente procesoare Exynos 2700

Planurile inițiale ar fi prevăzut utilizarea Exynos 2700 pe Galaxy S27 și Galaxy S27 Plus. Ulterior, Samsung ar fi luat în calcul extinderea acestei configurații și la Galaxy S27 Pro, un model suplimentar pregătit pentru noua generație.

Decizia ar fi devenit posibilă după ce divizia Samsung Foundry a obținut rezultate mai bune decât estimările inițiale în procesul de fabricație. Practic, compania ar fi reușit să producă o proporție mai mare de cipuri funcționale.

Chiar și așa, capacitatea de producție nu ar fi suficientă pentru includerea modelului Ultra, despre care Samsung estimează că va avea o cerere ridicată.

Ads

O redistribuire a procesoarelor Exynos către Galaxy S27 Ultra ar obliga compania să cumpere mai multe cipuri Snapdragon pentru celelalte telefoane din gamă.

Schimbarea nu ar afecta doar procesorul. Fiecare platformă necesită componente compatibile, inclusiv modemuri și plăci de bază, iar modificarea configurațiilor după stabilirea comenzilor ar genera cheltuieli suplimentare.

Potrivit sursei citate, conducerea Samsung nu ar fi dispusă să aprobe aceste costuri, mai ales într-un moment în care producătorii de telefoane se confruntă cu scumpirea componentelor.

Informațiile sugerează că Exynos 2700 ar putea ajunge pe trei modele Galaxy S27, în timp ce versiunea Ultra ar rămâne exclusiv cu procesor Qualcomm.

Ads