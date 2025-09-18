Samsung bagă reclame direct pe frigider: ce aduce noul update controversat

Autor: Vlad Ionescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 21:37
FOTO Unsplash

Samsung pare hotărâtă să aducă reclamele și în bucătăria ta. Cel mai recent update pentru frigiderele inteligente Family Hub și Bespoke AI transformă ecranele frontale într-un nou spațiu publicitar, stârnind un val de nemulțumiri din partea clienților.

Utilizatorii au descoperit că widget-uri precum „Weather”, „Color” și „Daily Board” afișează acum bannere promoționale, în timp ce temele „Art” și „Gallery” rămân momentan ferite de reclame. Mulți au reacționat imediat pe rețele și forumuri, susținând că au plătit între 1.800 și 3.500 de dolari pentru un aparat premium, nu pentru un panou de reclame instalat în propria bucătărie.

Frigidere de mii de dolari, transformate în panouri publicitare

Situația devine și mai tensionată în contextul în care, în aprilie, oficialii Samsung declarau că nu au planuri concrete de a introduce reclame pe electrocasnice. Acum însă, actualizarea confirmă exact contrariul.

Există, totuși, și soluții: unii utilizatori recomandă păstrarea temelor fără reclame sau chiar izolarea frigiderului de la rețea pentru a evita bannerele. Problema e că asta limitează funcțiile smart, ceea ce face compromisurile greu de acceptat.

