Google schimbă regulile jocului pe Android: schimbarea vine cu un ecran mai uniform și mai elegant

Google a anunțat o modificare radicală în Acordul de Distribuție pentru Dezvoltatori (DDA), care obligă toți creatorii de aplicații Android să suporte formatul themed app icons. Practic, fiecare aplicație va trebui să-și adapteze pictograma la paleta de culori a interfeței telefonului, eliminând aspectul de până acum, în care doar unele aplicații se integrau în tema aleasă.

Samsung va impune regulile cu One UI 8.5

Noua cerință intră oficial în vigoare din 15 octombrie, iar dezvoltatorii care refuză să se conformeze riscă sancțiuni, inclusiv eliminarea aplicațiilor din Play Store. Google a vizat în mod special companiile care până acum nu doreau să ofere opțiunea de modificare a iconițelor, invocând protejarea identității de brand.

Samsung este primul mare producător care va aplica regulile fără excepție. Surse apropiate companiei au confirmat că One UI 8.5, viitoarea interfață pentru telefoanele Galaxy, va forța adaptarea tuturor pictogramelor la tema de culoare selectată de utilizator. Asta înseamnă că și aplicațiile vechi sau neactualizate vor fi integrate vizual în meniuri și pe ecranul principal.

Deși One UI 8.0 a început deja să fie distribuit, suportul obligatoriu pentru themed app icons va deveni standard abia cu One UI 8.5. Între timp, presiunea pusă de Google face ca majoritatea aplicațiilor să primească rapid actualizările necesare.

