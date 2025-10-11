Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului

Autor: Vlad Ionescu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 23:47
157 citiri
Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
FOTO: GSMArena

Samsung pare pregătită să împrumute o idee cromatică de la rivalul său direct, Apple. Primele machete neoficiale ale viitorului Galaxy S26 Ultra sugerează că flagshipul va fi disponibil într-o variantă portocalie intensă, aproape identică cu nuanța „Cosmic Orange” promovată recent pe iPhone 17 Pro Max.

Fotografiile apărute online, atribuite unor surse de încredere din lanțul de producție, au generat valuri de reacții în comunitățile tech. În timp ce unii fani salută schimbarea de ton, considerând-o „cea mai vibrantă alegere de până acum”, alții cred că noua culoare este prea îndrăzneață pentru un model Ultra.

Design mai rotunjit și un modul foto redesenat

Pe lângă nuanțele noi, imaginile confirmă și câteva modificări de design. Galaxy S26 Ultra ar urma să păstreze aspectul general al seriei, dar cu margini mai rotunjite și o carcasă mai ergonomic, detalii care ar putea îmbunătăți confortul la utilizare.

Modulul foto primește și el o ajustare subtilă: un inel metalic în jurul celor trei camere principale, similar cu cel de pe Galaxy Fold7, ceea ce oferă un aspect mai unitar și elegant. Restul configurației, inclusiv poziția senzorilor și a blițului, rămâne aproape neschimbat față de generația S25 Ultra.

Pe partea frontală, Samsung continuă formula câștigătoare: display plat, margini ultra-subțiri și cameră selfie tip punch-hole central. Totuși, compania ar putea introduce un filtru de confidențialitate integrat în ecran, menit să reducă unghiurile de vizibilitate, o funcție gândită pentru protejarea datelor afișate pe ecranul telefonului.

Potrivit zvonurilor, Samsung ar urma să revină la procesoarele Exynos chiar și pentru varianta Ultra, după o pauză de un an. În anumite regiuni, flagshipul ar fi livrat cu Exynos 2500, în timp ce alte piețe vor primi versiunea cu Snapdragon 8 Gen 4.

Pe partea de autonomie, informațiile de până acum arată că bateria rămâne neschimbată, probabil tot de 5.000 mAh, cu încărcare rapidă de 45 W.

iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
iPhone 17 Pro Max sau Galaxy S25 Ultra? Ce telefon este mai performant în sarcinile de zi cu zi VIDEO
Chiar dacă iPhone 17 Pro Max vine echipat cu noul procesor A19 Pro, considerat cel mai avansat cip creat vreodată de Apple, realitatea din teste arată altfel. În scenarii de utilizare...
Motorola Edge 70, răspunsul tăios la iPhone Air: design ultra-subțire, baterie uriașă și încărcare de top
Motorola Edge 70, răspunsul tăios la iPhone Air: design ultra-subțire, baterie uriașă și încărcare de top
Motorola se pregătește să atace direct segmentul „ultra-slim” dominat de Apple, cu noul Edge 70, cunoscut în unele zvonuri drept Moto X70 Air. Lansarea este programată pentru 5 noiembrie,...
#tehnologie, #smartphone, #Samsung , #smartphone
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO "Daca aveam o mitraliera va impuscam pe toti" Declaratii socante ale barbatului care a vrut sa-si incendieze masina intr-o benzin
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
ObservatorNews.ro
"6.000-7.000 de lei daca se poate". Joburile cautate de studenti, fara experienta

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Galaxy S26 Ultra s-ar putea inspira direct de la noul iPhone 17 Pro Max pentru culoarea design-ului
  2. Noua centrală electrică de la Mintia, cea mai mare și modernă din Europa, va avea gazul „la poartă” săptămâna viitoare. Ce înseamnă pentru sistemul energetic național
  3. Netflix dă startul la gaming: cum poți juca direct pe TV, fără consolă sau PC
  4. Un nou val de protecție a confidențialității pe internt vine din California. Ce au decis cei din SUA
  5. Războiul cibernetic intră în era AI: hackerii ruși folosesc inteligența artificială pentru atacuri tot mai greu de oprit
  6. CEO-ul Ford spune că o practică japoneză preluată de la rivalul Toyota îl ajută să ia decizii mai bune: ce este „gemba”
  7. Rețelele de termoficare: cârpeli pentru o rețea nemodernizată din anii ’70. „Cea mai mare greșeală e să gândim doar până la iarna viitoare” VIDEO
  8. Fitch și-a revizuit estimările în privința deficitului bugetar al României. Până la cât se va reduce în 2025
  9. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  10. Bani de la Uniunea Europeană pentru fermierii români. „Ca urmare a pierderilor severe suferite din cauza fenomenelor meteo extreme recente”. Este o sumă cu opt cifre