Samsung pregătește o schimbare neașteptată pentru viitorul său flagship: scapă de titan, dar vine cu o surpriză pentru S Pen!

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 19:04
94 citiri
FOTO Samsung

Galaxy S26 Ultra ar putea renunța la celebrul cadru din titan și să mizeze pe un design rotunjit, cu rame din aluminiu. Această decizie, inspirată și de mutările Apple, ar putea aduce atât avantaje, cât și câteva compromisuri.

Principalul motiv? Controlul costurilor și o răcire mai eficientă pentru procesorul personalizat Snapdragon 8 Elite Gen 2 for Galaxy, tactat la 4,74 GHz. Noul cip promite performanțe de top, dar generează și mai multă căldură, aluminiul disipând mai bine temperaturile decât titanul.

Ce se întâmplă cu S Pen și rezistența carcasei?

Veștile bune nu întârzie să apară. S Pen rămâne prezent în noul model, doar că primește un mic refresh de design pentru o ergonomie mai bună. Totuși, Galaxy S26 Ultra ar putea fi puțin mai lat și mai gros decât actualul S25 Ultra. În plus, deși titanul era apreciat pentru rezistența lui, Samsung promite panouri de sticlă mai robuste, care ar putea compensa în fața șocurilor și loviturilor.

Rămâne de văzut dacă aluminiul folosit, un „Armor Aluminum” perfecționat, va reuși să mențină senzația premium și să evite problemele de „ciobire” a vopselei observate la unele iPhone-uri recente.

#tehnologie, #Samsung, #smartphone , #smartphone
