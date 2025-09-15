Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele

Autor: Vlad Ionescu
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 19:28
326 citiri
Samsung pregătește cea mai mare confuzie din istoria seriei Galaxy: modelul „Pro” ar putea fi doar cu numele
FOTO Samsung

Modelul „Pro” din seria Galaxy ar putea fi doar cu numele. Zvonurile lansate de cunoscutul insider Ice Universe sugerează că Galaxy S26 Pro nu va aduce schimbările pe care fanii le așteaptă, riscând să fie doar o versiune rebranduită a modelului standard.

Deja seria Galaxy S25 a adus un mic cutremur în portofoliul Samsung prin înlocuirea modelului Plus cu Edge, mișcare considerată inspirată. Acum, compania pare să pregătească o nouă mutare de marketing: adio „Plus”, bun venit „Pro”. Problema este că, dacă specificațiile se confirmă, „Pro”-ul va fi mai degrabă un „vanilla” mascat.

Specificații care nu justifică eticheta „Pro”

Potrivit scurgerilor de informații, camera principală va primi un senzor nou, dar de aceeași dimensiune, ceea ce înseamnă că diferențele reale ar putea fi minime, chiar și cu ajutorul AI-ului. La fel, înlocuirea camerei ultrawide de 12 MP cu una de 50 MP pare impresionantă doar pe hârtie, pentru că senzorul ales ar fi unul ieftin, incapabil să producă imagini semnificativ mai bune.

Și mai problematic, camera telefoto 3X rămâne aceeași din generațiile trecute, cu senzor de 10 MP, reciclat de ani buni. Pe partea Ultra, Samsung merge pe aceeași rețetă: senzorul periscop de 50 MP introdus la Galaxy S24 Ultra va fi păstrat timp de patru ani, de la S24 până la S27. Așadar, evoluția reală a imaginii va veni aproape exclusiv din procesarea software și optimizările AI.

În plus, există chiar zvonuri despre un posibil downgrade: senzorul telefoto 3X al lui Galaxy S26 Ultra ar putea trece de la 12 MP la 10 MP, diferența urmând să fie „acoperită” prin artificii software. Cât despre camera principală de 200 MP, speranțele pentru un senzor Sony mai performant au fost spulberate – Samsung ar fi considerat varianta prea scumpă și va rămâne la soluția actuală.

